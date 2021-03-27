Двое военных ВСУ умерли от осложнений COVID-19
Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины умерли от осложнений, вызванных COVID-19. По состоянию на 27 марта, коронавирусом в ВСУ болеют 2 528 человек.
Всего от болезни умерли уже 55 военных. Об этом информирует пресс-служба Медицинских сил ВСУ.
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Что известно о смерти военных ВСУ от COVID-19
Двое работников Вооруженных сил Украины с 22 марта лечились в стационаре гражданских больниц Киевской области.
Несмотря на проведенную терапию, состояние госпитализированных военнослужащих ухудшилось.
Медики зафиксировали смерть одного мужчины 25 марта. Второй больной умер 26 марта.
Информация об указанных случаях поступила в командование Медицинских сил Вооруженных Сил вечером, 26 марта. Выражаем соболезнования близким и родным,
– сообщили в пресс-службе.
Какова ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины
- За минувшие сутки, 26 марта, медики в ВСУ зарегистрировали 251 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В медицинские учреждения были госпитализированы 26 человек.
- По состоянию на 27 марта, от болезни выздоровели 17 966 человек. Болеют коронавирусом 2 528 работников Вооруженных сил Украины. Еще 638 служащих находятся на изоляции.
- Кроме этого, с начала вакцинации прививки уже получили 18 266 человек. Все они привились одной дозой вакцины.
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