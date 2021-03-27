Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины умерли от осложнений, вызванных COVID-19. По состоянию на 27 марта, коронавирусом в ВСУ болеют 2 528 человек.

Всего от болезни умерли уже 55 военных. Об этом информирует пресс-служба Медицинских сил ВСУ.

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Двое работников Вооруженных сил Украины с 22 марта лечились в стационаре гражданских больниц Киевской области.

Несмотря на проведенную терапию, состояние госпитализированных военнослужащих ухудшилось.

Медики зафиксировали смерть одного мужчины 25 марта. Второй больной умер 26 марта.

Информация об указанных случаях поступила в командование Медицинских сил Вооруженных Сил вечером, 26 марта. Выражаем соболезнования близким и родным,

– сообщили в пресс-службе.

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