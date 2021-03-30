Двое подростков в Одесской области из-за булочек избили до смерти бездомного: он умер
В Измаиле двое подростков 12 и 13 лет избили бездомного. От полученных травм он скончался. Правоохранители решают судьбу малолетних убийц – их должны распределить в специальное учреждение для несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления.
Источник:Национальная полиция Одесской области
Ребят уже ловили за кражи, а их семьи привлекали к ответственности. Они состояли на учете службы по делам детей, оказавшиехся в сложных жизненных обстоятельствах.
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Что известно об инциденте
В субботу, 27 марта, двое подростков требовали у бомжа, чтобы тот выпросил у прохожих им булочки. Он отказался.
Тогда подростки хитростью заманили его к Лебяжьему озеру и избили так, что тот умер.
58-летнего мужчину нашли 28 марта возле памятника морякам в Измаиле. У него были множественные переломы и политравмы, не совместимые с жизнью.
Что известно о злоумышленниках
Менее чем за сутки правоохранители установили личности убийц.
Малолетний злоумышленник Измаила / фото Национальной полиции
Жители рассказали, что видели как двое парней 12 и 13 лет вели мужчину с Морвокзала, а возле озера избили.
Следователи отрыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".
Орудие убийства / фото Национальной полиции
Криминалисты проводят дополнительные экспертизы.
Какая ответственность предусмотрена для них по закону
- Поскольку подростки не достигли возраста, с которого могут нести уголовную ответственность за свои действия, их дело передадут в суд.
- Судьи должны решить о принудительных мерах воспитательного характера.
- Сейчас правоохранители пытаются урегулировать вопрос, чтобы этих детей поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
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Что известно о погибшем
Как пишет одесское издание "Думская", 58-летний житель Измаила был местной звездой. По документам – Петр Балык, но местные в шутку называли его Петя Карбюратор, потому что раньше мужчина работал автомехаником.
Он был специалистом, но из-за череды жизненных невзгод жизнь заставила его попрошайничать.
К Петру относились очень хорошо, поскольку он был весьма добродушным и открытым. Мужчина был опрятен, довольно неплохо одевался. Ему даже завели страницу в инстаграме и постили смешные фото и видео с бездомным.
Проживал он на территории бывшего ночного клуба "Опера" в районе морвокзала.
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