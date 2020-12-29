Движется в нужном русле, – Венедиктова о деле "Приватбанка"
Ирина Венедиктова возразила, что блокирует подозрения в деле "Приватбанка". Она уверяет, что производство движется "в нужном русле".
Открыть тайну следствия пока невозможно. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова написала на странице в фейсбуке.
Кстати НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова, – САП
Все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле,
– убеждает Венедиктова.
Кроме этого, генпрокурор пригрозила, что найдет возможность, в частности, процессуальную, "более доходчиво" объяснить причины, по которым дела расследовались с опозданием.
Что этому предшествовало
- Ранее в СМИ появилась информация, что Венедиктова затягивает подписание подозрений фигурантам дела "Приватбанка".
- НАБУ якобы передало подозрения в Офис Генпрокурора, а от Венедиктовой в течение 2 недель не было ответа.
Дело "Приватбанка": коротко
- Речь идет о выводе денег из "Приватбанка" еще до его национализации.
- Детективы расследуют, как, руководство банка по сговору с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, вероятно, нанесли государству 116,8 миллиарда гривен убытков.
- К слову, после того, как банк стал неплатежеспособным, государство "влило" в него 155 миллиардов гривен.
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