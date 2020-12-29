Ирина Венедиктова возразила, что блокирует подозрения в деле "Приватбанка". Она уверяет, что производство движется "в нужном русле".

Открыть тайну следствия пока невозможно. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова написала на странице в фейсбуке.

Кстати НАБУ открыло уголовное производство из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова, – САП

Все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле,

– убеждает Венедиктова.

Кроме этого, генпрокурор пригрозила, что найдет возможность, в частности, процессуальную, "более доходчиво" объяснить причины, по которым дела расследовались с опозданием.

Что этому предшествовало

Ранее в СМИ появилась информация, что Венедиктова затягивает подписание подозрений фигурантам дела "Приватбанка".

НАБУ якобы передало подозрения в Офис Генпрокурора, а от Венедиктовой в течение 2 недель не было ответа.

Дело "Приватбанка": коротко