Офис президента не будет продавать художественной галерее двери, которые 20 марта разрисовали и разбили участники акции протеста в поддержку Сергея Стерненко. Их планируют реставрировать и вернуть на Банковую.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что двери собираются реставрировать, чтобы сэкономить на покупке новых.

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Что планируют делать с дверью в ОП

Офис президента отдаст двери на ремонт сегодня, 29 марта.

Поврежденные двери Офиса президента отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые,

– заявила пресс-секретарь президента.

Юлия Мендель также заявила, что Офис президента не будет отдавать "никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма".

По словам пресс-секретаря, все, кто совершил этот вандализм, должны ответить перед законом. Мендель считает, что каждый украинец имеет право на протест, и на Банковой часто собираются протестующие, но "ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

Что известно о двери с ОП