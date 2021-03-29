Есть идея сэкономить – Офис президента не отдаст испорченные двери на выставку
Офис президента не будет продавать художественной галерее двери, которые 20 марта разрисовали и разбили участники акции протеста в поддержку Сергея Стерненко. Их планируют реставрировать и вернуть на Банковую.
Источник:Українська правда
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что двери собираются реставрировать, чтобы сэкономить на покупке новых.
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Что планируют делать с дверью в ОП
Офис президента отдаст двери на ремонт сегодня, 29 марта.
Поврежденные двери Офиса президента отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые,
– заявила пресс-секретарь президента.
Юлия Мендель также заявила, что Офис президента не будет отдавать "никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма".
По словам пресс-секретаря, все, кто совершил этот вандализм, должны ответить перед законом. Мендель считает, что каждый украинец имеет право на протест, и на Банковой часто собираются протестующие, но "ни одному за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".
Что известно о двери с ОП
- 20 марта во время акции на Банковой в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого осудили на 7,3 года, участники разрисовали двери ОП и разбили в них стекло.
- Тогда же 20 марта после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука. Впоследствии полиция сообщила о подозрении 5 участникам акции под ОП. 26 марта – еще троим.
- В Офисе президента заявили, что участники акции нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.
- 25 марта двери ОП появились в эфире канала "1+1". Тогда Юлия Мендель сказала, что ОП одолжил дверь каналу на один вечер и перевозили их за счет канала.
- После этого адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что ОО "Вещественное доказательство" хочет выкупить двери для художественной галереи.
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