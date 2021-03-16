Верховная Рада 16 марта рассматривает законопроекты о дерегуляции земли и земельных аукционах. Однако их одобрение заблокировали 3 128 правками.

Кто блокирует рассмотрение законопроектов

Больше всего правок в документы внесли депутаты от партии "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Среди лидеров по количеству правок есть нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Однако, их замечания больше связаны с возмущением законопроектами, чем конкретными поправками.

Заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук уже призвал нардепов обсуждать только их предложения, а не документы в целом.

Кстати, большинство поправок парламентарии не одобряют. Комитет тоже предлагал их отклонить.

Заметим, представитель ОПЗЖ Олег Волошин даже рассказал анекдот связанный, по его мнению, с рынком земли.

Что известно о "земельных" законопроекты

Законопроект №2194 предусматривает передачу земель в собственность общинам и реформирование управления в сфере земельных отношений. В частности упрощенный доступ населению и бизнесу к земле, что предусматривает отмену лишних разрешений.

Законопроект №2195 устанавливает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы.

В "Слуге народа" заявляли, что эти законопроекты фактически являются завершением земельной реформы в Украине.

Обратите внимание! 28 апреля 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли в Украине. Согласно ему, передача земель в собственность общин должна стартовать с 1 июля 2021 года.



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