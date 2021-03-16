Два "земельных" законопроекта в Раде заблокировали тысячами правок
Верховная Рада 16 марта рассматривает законопроекты о дерегуляции земли и земельных аукционах. Однако их одобрение заблокировали 3 128 правками.
Источник:24 канал
Кто блокирует рассмотрение законопроектов
Больше всего правок в документы внесли депутаты от партии "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".
К теме Рада собирается принять земельные законы, которые "ждет вся Украина"
Среди лидеров по количеству правок есть нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Однако, их замечания больше связаны с возмущением законопроектами, чем конкретными поправками.
Заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук уже призвал нардепов обсуждать только их предложения, а не документы в целом.
Кстати, большинство поправок парламентарии не одобряют. Комитет тоже предлагал их отклонить.
Заметим, представитель ОПЗЖ Олег Волошин даже рассказал анекдот связанный, по его мнению, с рынком земли.
Что известно о "земельных" законопроекты
- Законопроект №2194 предусматривает передачу земель в собственность общинам и реформирование управления в сфере земельных отношений. В частности упрощенный доступ населению и бизнесу к земле, что предусматривает отмену лишних разрешений.
- Законопроект №2195 устанавливает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности через электронные аукционы.
- В "Слуге народа" заявляли, что эти законопроекты фактически являются завершением земельной реформы в Украине.
Главное о рынке земли в Украине / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью