Верховна Рада 16 березня розглядає законопроєкти про дерегуляцію землі та земельні аукціони. Однак їхнє схвалення заблокували 3 128 правками.

Хто блокує розгляд законопроєктів

Найбільше правок до документів внесли депутати від партії "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – за життя".

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Серед лідерів за кількістю правок є нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Однак, їхні зауваження більше пов'язані з обуренням законопроєктами, аніж конкретними поправками.

Заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук вже закликав нардепів обговорювати лише їхні пропозиції, а не документи в цілому.

До речі, більшість поправок парламентарі не схвалюють. Комітет теж пропонував їх відхилити.

Зауважимо, представник ОПЗЖ Олег Волошин навіть розповів анекдот пов'язаний, на його думку, з ринком землі.

Чому нардепи блокують голосування

Вимагають провести референдум,

Кажуть, що землю розкуплять іноземці та олігархи.

Що відомо про "земельні" законопроєкти

Законопроєкт №2194 передбачає передачу земель у власність громадам та реформування управління у сфері земельних відносин. Зокрема спрощений доступ населенню та бізнесу до землі, що передбачає скасування зайвих дозволів.

Законопроєкт №2195 встановлює продаж земельних ділянок державної та комунальної власності через електронні аукціони.

У "Слузі народу" заявляли, що ці законопроєкти фактично є завершення земельної реформи в Україні.

Зверніть увагу! 28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон про ринок землі в Україні. Згідно з ним, передача земель у власність громад має стартувати з 1 липня 2021 року.

Головне про ринок землі в Україні / Інфографіка 24 каналу