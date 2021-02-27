Олексій Данілов заявив, що українська влада обговорює ідею обмеження максимальної тривалості повноважень народного депутата. Їх можуть лімітувати двома термінами.

Секретар РНБО зазначив, що достатньо двох термінів, аби показати людям свою професійність. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два строки максимально відпрацював і покажи себе суспільству,

– сказав Олексій Данілов.

Люди сидять у Верховній Раді роками

Секретар Ради нацбезпеки додав, що в Україні поширена практира роками сидіти у Верховній Раді. Одній й ті ж люди постійно проходять у парламент, деякі з них навіть не змініють свого крісла.

За його словами, у нас "якщо у п'яти політичних партіях не побував – це вже не політик".

Зверніть увагу! Комітет Верховної Ради з питань правової політики 14 січня 2021 року рекомендував скоротити загальну кількість нардепів до 300 людей. Відповідоний законопроєкт вніс президент Володимир Зеленський ще у 2019 році.

Засідання РНБО: що відомо

Олексій Данілов прийшов на ефір програми після засідання РНБО 26 лютого.

Рада національної безпеки та оборони у п'ятницю розглянула 4 питання.

Під час засідання говорили про проєкт державної стратегії деокупації Криму, подвійне громадянство, стан реалізації справ про державну зраду, дезертирство, терористичну діяльність і порушення присяги та застосування санкцій проти 10 осіб, які зрадили Україну.

На брифінгу після зібрання Олексій Данілов відреагував на те, що в Україні почав мовити телеканал "Перший незалежний".

До слова Зрадили Україну: РНБО застосує санкції проти 10 людей