Юн гімнасти поверталися після змагань із Дніпра в Одесу потягом. Після завершення поїздки спортсменів провідниця виявила у вагоні зірвані штори та купи сміття.

Відео того, як виглядало купе вагона після того, як у ньому проїхалися гімнасти, провідниця виклала у мережу.

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Гімнасти розтрощили вагон поїзда

За її словами, потягом №53 сполученням Дніпро – Одеса 5 березня їхали зі змагання гімнасти. Вони викупили одразу кілька купе у вагоні.

Коли поїзд завершив свій рейс, провідниця пройшлася вагоном. У кожному купе були купи сміття, розкидана постіль та навіть зірвані штори.

Щойно залишили вагон юні дарування – гімнасти, які приїхали зі змагань з Дніпра. Подивіться, що залишили після себе. Дуже дякую вам, дітки та керівники групи,

– зазначила провідниця.

Вона додала, що люди, заходячи у вагон, вимагають чистоти, уваги й піклування. "Удач і перемог вам у майбутньому. Ми ж ідемо до Європи", – підсумувала жінка.

Як реагують користувачі мережі

Нести в купе провідника постіль необов'язково, але скласти в себе в купе та хоча б зібрати сміття, а ще краще винести, наче як не дуже важко.

Бракує культури у всьому, інтелігенція знищена. Не всі тягнуться до Європи, хтось сумує за Євразісом.

Можна я попрошу у Вас вибачення за них? Наробили вони, а соромно мені. Вибачте, будь ласка.

Зазвичай провідник будить за 40 хвилин до станції прибуття і просить здати постіль, контролює цей процес.

Це двомісне купе, мабуть, люди вирішили, що раз квитки так дорого коштують, то можна собі таке дозволити.

Гімнасти розгромили вагон потяга на Одесу: відео