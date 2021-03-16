Наразі чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7-річної Марії Борисової, перебуває у слідчому ізоляторі. Його односельчани говорять про нього, як про агресивного сусіда, який мав проблеми з алкоголем.

У населеному пункті розповіли, що тверезим 63-річний чоловік нікого не зачіпав, але все змінювалось після вживання ним алкоголем. Про це мовиться на одному з українських телеканалів.

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Знущався над дітьми

Місцеві знали, що нього є 3 судимості, зокрема – за хуліганство та побиття людей. Тому боялися чоловіка, деколи навіть не виходили з квартир.

Я його боялася, якщо вип'є. Це дуже жорстока людина. Дітей душив, показував геніталії свої,

– поділилась жителька Щасливого Олександра Юнгіна.

Саме над дітьми Наталії Глобової, яка була сусідкою підозрюваного, познущався чоловік. За її словами, вона написала заяву про інцидент, але поліція майже одразу відпустила його.

Зауважимо, що підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки відмовився давати свідчення.

"Поліція до мене приїхала, забрала його, але через годину відпустила. Як нам сказали – ну не було ж тяжких тілесних ушкоджень", – додала Глобова. Через проблеми з алкоголем та численні побиття чоловіка покинула дружина з дітьми.

Жителі Щасливого повністю не заспокоїлись

Чоловік опинився у слідчому ізоляторі, але жителі Щасливого повністю не заспокоїлись: з приміщень не виходять, дітей не пускають на вулицю. За їхніми словами, страх відпустить тільки тоді, коли вбивцю Марії Борисової засудять.

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