Душили коленом и тянули за наручники: сумских полицейских подозревают в насилии
В Сумах двум полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Они душили мужчину коленом и тащили к машине за надетые на конечностях наручники.
Источник:Офис генпрокурора
Несмотря на отсутствие злостного неповиновения от своей "жертвы", полицейские применили силу. Мужчине наставили синяков и сломали палец.
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Почему полицейские начали избивать мужчину
- Во время патрулирования полицейские подошли к мужчине во внутреннем дворике одного из домов.
- Они стали требовать предъявить документы.
- Мужчина отказался их предоставить и сказал, что не нарушает закон и является инвалидом второй группы.
- Его слова подтвердили другие присутствующие. Они отметили: руководитель предприятия, где работает мужчина, с документами уже идет на место инцидента.
То, как мужчину пытали, свидетели зафиксировали на телефон / Фото из Офиса генпрокурора
Как полицейские избили пострадавшего
- Полицейские прибегли к физической силе. Ему наступили коленом на шею и голову. Затем правоохранители надели ему на руки и ногу наручники и понесли к автомобилю. Его держали за наручники и тащили, чем вызвали ссадины.
- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. У него многочисленные ссадины головы, руки и ноги, синяки, а также перелом пальца правой кисти.
Мужчине стали коленом на шею / Фото из Офиса генпрокурора
Полицейские не имели оснований задерживать мужчину
В конце концов Ковпаковский районный суд Сум установил, что требование полицейских о предъявлении документов не было связано с нарушением им закона.
Суд также установил отсутствие злостного неповиновения и активного сопротивления потерпевшего. Таким образом, никаких оснований для задержания у правоохранителей не было.
Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи территориального управления ГБР в Полтаве.
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