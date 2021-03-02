В Сумах двум полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Они душили мужчину коленом и тащили к машине за надетые на конечностях наручники.

Несмотря на отсутствие злостного неповиновения от своей "жертвы", полицейские применили силу. Мужчине наставили синяков и сломали палец.

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Почему полицейские начали избивать мужчину

Во время патрулирования полицейские подошли к мужчине во внутреннем дворике одного из домов.

Они стали требовать предъявить документы.

Мужчина отказался их предоставить и сказал, что не нарушает закон и является инвалидом второй группы.

Его слова подтвердили другие присутствующие. Они отметили: руководитель предприятия, где работает мужчина, с документами уже идет на место инцидента.



То, как мужчину пытали, свидетели зафиксировали на телефон / Фото из Офиса генпрокурора

Как полицейские избили пострадавшего

Полицейские прибегли к физической силе. Ему наступили коленом на шею и голову. Затем правоохранители надели ему на руки и ногу наручники и понесли к автомобилю. Его держали за наручники и тащили, чем вызвали ссадины.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести. У него многочисленные ссадины головы, руки и ноги, синяки, а также перелом пальца правой кисти.



Мужчине стали коленом на шею / Фото из Офиса генпрокурора

Полицейские не имели оснований задерживать мужчину

В конце концов Ковпаковский районный суд Сум установил, что требование полицейских о предъявлении документов не было связано с нарушением им закона.

Суд также установил отсутствие злостного неповиновения и активного сопротивления потерпевшего. Таким образом, никаких оснований для задержания у правоохранителей не было.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи территориального управления ГБР в Полтаве.

Отметим. Такое жестокое задержание в Сумах несколько напоминает смерть Джорджа Флойда в США. 25 мая 2020 года во время задержания один из правоохранителей применил удушающий прием: стал коленом на шею. В результате мужчина умер.

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