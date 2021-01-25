Президент Владимир Зеленский 25 января празднует день рождения. По случаю этого дня глава государства уже опубликовал фотографию.

Что написал президент

В душе президент чувствует себя на 30 лет. Об этом Зеленский написал в своем Инстаграме. Правда, ему уже исполнилось 43.

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7 на часах, 43 по паспорту, 30 в душе,

– отметил президент.

Кроме того, Зеленский опубликовал селфи из спортзала. Очевидно, президент тренировался. Позади главы государства виднеются тренажеры.

Как украинцы приветствуют Зеленского

Пользователи сети поздравили Зеленского в комментариях. Украинцы пожелали осуществления планов, счастья и здоровья.

Хотя не все были такими любезными. Некоторые напомнили президенту за высокие тарифы на коммунальные услуги и цены. Один из комментаторов даже упрекнул Зеленского за 11 айфон в его руках.