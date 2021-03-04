В Дунайском пароходстве заявили об обысках с СБУ
В государственном предприятии Дунайское пароходство, расположенном в Одесской области, рассказали, что к ним пришли с обысками.
На предприятии сообщили: обыски 3 марта проводят из-за расследования дела в отношении дочерней компании BSC Business Shipping Company. На это силовики якобы имеют решение суда.
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Обыски на Дунайском пароходстве
Обыски проводят на основании постановления Приморского районного суда Одессы.
Дунайское пароходство утверждает: создает все необходимые условия для работы правоохранителей.
Однако отмечают: такие действия силовиков мешают развитию компании:
- делают невозможным выполнение программы президента Украины Владимира Зеленского по привлечению иностранных инвесторов и партнеров;
- подрывают микроклимат внутри компании;
- препятствуют работе;
- негативно влияют на деловую репутацию и имидж предприятия;
- наносят материальный ущерб пароходству, что в свою очередь уже сделало невозможным выплату заработных плат сотрудникам и морякам.
На предприятии заявили: в ближайшее время обратятся к Кабинету министров Украины, Министерству инфраструктуры Украины, Офису Президента и центральному руководству СБУ для поиска путей сотрудничества.
Что известно о Дунайском пароходстве
Источник: Википедия
- Это судоходная компания, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров морским и речным транспортом. 100% акций предприятия принадлежат государству.
- Основные виды деятельности компании: перевозка грузов и пассажиров речным транспортом по Дунаю и морским транспортом в Черноморском и Средиземноморском регионах.
- На балансе предприятия 430 судов (по состоянию на начало 2018 года).
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