В государственном предприятии Дунайское пароходство, расположенном в Одесской области, рассказали, что к ним пришли с обысками.

На предприятии сообщили: обыски 3 марта проводят из-за расследования дела в отношении дочерней компании BSC Business Shipping Company. На это силовики якобы имеют решение суда. Интересно На металлолом не порежут: последний корвет Украины "Винница" станет музеем Обыски на Дунайском пароходстве Обыски проводят на основании постановления Приморского районного суда Одессы. Дунайское пароходство утверждает: создает все необходимые условия для работы правоохранителей. Однако отмечают: такие действия силовиков мешают развитию компании: делают невозможным выполнение программы президента Украины Владимира Зеленского по привлечению иностранных инвесторов и партнеров;

подрывают микроклимат внутри компании;

препятствуют работе;

негативно влияют на деловую репутацию и имидж предприятия;

наносят материальный ущерб пароходству, что в свою очередь уже сделало невозможным выплату заработных плат сотрудникам и морякам. На предприятии заявили: в ближайшее время обратятся к Кабинету министров Украины, Министерству инфраструктуры Украины, Офису Президента и центральному руководству СБУ для поиска путей сотрудничества. Отметим. На сайте СБУ или страницах в соцсетях информации об обысках пока нет. Что известно о Дунайском пароходстве Источник: Википедия Это судоходная компания, осуществляющая перевозку грузов и пассажиров морским и речным транспортом. 100% акций предприятия принадлежат государству.

Основные виды деятельности компании: перевозка грузов и пассажиров речным транспортом по Дунаю и морским транспортом в Черноморском и Средиземноморском регионах.

На балансе предприятия 430 судов (по состоянию на начало 2018 года).