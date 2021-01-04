В Одесской области 3 января в Дунае нашли тело капитана буксира "Портовый-22". Работники Измаильского отдела полиции расследуют причины и обстоятельства его смерти.

Что известно о гибели капитана

Детали о смерти капитана буксира в Дунае в Одесской области Укринформу рассказала руководитель отдела коммуникаций полиции области Любовь Гордиевская.

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Тело 48-летнего капитана буксира Украинского Дунайского пароходства "Портовый-22" обнаружили в Дунае в воскресенье (3 января – 24 канал), примерно в 15:00,

– отметила Гордиевская.

По ее словам, сейчас следователи Измаильского отдела полиции устанавливают обстоятельства, при которых мужчина оказался за бортом судна и погиб. По предварительной информации, капитан выпал за борт буксира.

Почему мужчина не сумел спастись

Гордиевская также рассказала, что с судна мужчине бросили спасательный круг, однако из-за быстрого течения капитану не удалось воспользоваться им, он наглотался воды.

Когда капитана вытащили из воды, бригада медиков скорой помощи лишь констатировала смерть. Тело погибшего, на котором не обнаружили следов насилия, направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.