Дугарь, Антоненко и Кузьменко продлили меры пресечения: детали
Подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета – Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко продлили меры пресечения до 2 апреля. На такой же срок продлили и действие обязательств в отношении Яны Дугарь. Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева 2 февраля.
Источник: Укринформ
Судья Оксана Голуб, таким образом, удовлетворила ходатайство прокурора.
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Антоненко это время будет находиться под стражей, Кузьменко – под домашним арестом. А у Дугарь будут определённые судом обязательства.
Антоненко ранее хотели взять на поруки десятки людей
Отметим, что 29 января Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на меру пресечения Андрею Антоненко. Музыканта и волонтера были готовы взять на поруки десятки людей. Однако служители Фемиды в очередной раз решили оставить подозреваемого под стражей.
Главное об убийстве Павла Шеремета:
- В 2016 году в Киеве в результате взрыва в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет.
- 12 декабря 2019 года назвали троих подозреваемых в убийстве – Андрея Антоненко, кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Впоследствии меры пресечения заменили Яне Дугарь и Юлии Кузьменко, под стражей остался лишь Андрей Антоненко.
- Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи, свидетельствующие о "белорусском следе" по делу.
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