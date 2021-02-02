Подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета – Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко продлили меры пресечения до 2 апреля. На такой же срок продлили и действие обязательств в отношении Яны Дугарь. Такое решение принял Шевченковский райсуд Киева 2 февраля.

Источник: Укринформ

Судья Оксана Голуб, таким образом, удовлетворила ходатайство прокурора.

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Антоненко это время будет находиться под стражей, Кузьменко – под домашним арестом. А у Дугарь будут определённые судом обязательства.

Обратите внимание! Следующее заседание по делу состоится 9 февраля.

Антоненко ранее хотели взять на поруки десятки людей

Отметим, что 29 января Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию на меру пресечения Андрею Антоненко. Музыканта и волонтера были готовы взять на поруки десятки людей. Однако служители Фемиды в очередной раз решили оставить подозреваемого под стражей.

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