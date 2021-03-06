Дуда выразил соболезнования из-за смертельного ДТП с украинцами в Польше
Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП возле Кашице. В результате аварии рейсового автобуса Познань – Херсон погибли 6 украинцев.
Источник:твиттер Анджея Дуды
Около 30 пассажиров сейчас находятся в больнице. Трагедия произошла в ночь на 6 марта на автомагистрали A4.
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Глава Польши отметил, что глубоко опечален страшной новостью об аварии украинского автобуса под городом Кашице, в которой погибли 6 человек, а несколько десятков – получили ранения.
"Самые искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", – написал Анджей Дуда.
Также в своем сообщении он добавил ссылку на твиттер-страницу президента Украины Владимира Зеленского.
Что известно о смертельной аварии возле Кашице
- В ночь на 6 марта вблизи польского города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Погибли 6 украинцев, более 30 пассажиров пострадали.
- Автобус, который двигался в направлении Перемышля, наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ДТП с украинцами в Польше. Он сообщил, что украинские консулы сейчас находятся на месте трагедии.
- Предварительная причина ДТП – водитель автобуса не справился с управлением. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Украинский рейсовый автобус попал в ДТП / Фото Nowiny24
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