Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП возле Кашице. В результате аварии рейсового автобуса Познань – Херсон погибли 6 украинцев.

Около 30 пассажиров сейчас находятся в больнице. Трагедия произошла в ночь на 6 марта на автомагистрали A4.

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Глава Польши отметил, что глубоко опечален страшной новостью об аварии украинского автобуса под городом Кашице, в которой погибли 6 человек, а несколько десятков – получили ранения.

"Самые искренние соболезнования семьям погибших и всем нашим украинским друзьям", – написал Анджей Дуда.

Также в своем сообщении он добавил ссылку на твиттер-страницу президента Украины Владимира Зеленского.

I am deeply saddened by terrible news about the crash of a Ukrainian bus on A4/near Kaszyce in which 6 people lost their lives and several dozen were injured. My sincerest condolences to the families of the victims and all our Ukrainian friends @ZelenskyyUa ! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) March 6, 2021

Что известно о смертельной аварии возле Кашице

В ночь на 6 марта вблизи польского города Кашице рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП. Погибли 6 украинцев, более 30 пассажиров пострадали.

Автобус, который двигался в направлении Перемышля, наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ДТП с украинцами в Польше. Он сообщил, что украинские консулы сейчас находятся на месте трагедии.

Предварительная причина ДТП – водитель автобуса не справился с управлением. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Олег Николенко.



Украинский рейсовый автобус попал в ДТП / Фото Nowiny24