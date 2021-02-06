Після того, як у США наклали санкції на нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, його виключили з фракції. Однак, як виявилось, причина такого рішення була зовсім іншою.

В інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук запевнила, що санкції США не є юридичною підставою для виключення із фракції. Нардепи нібито побачили проблему Дубінського в іншому.

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За некомандну роботу (виключили з фракції – 24 канал). Треба визнати, що таку свою позицію Олександр Дубінський і раніше висловлював – була доволі неприємна критика у бік свої колег, команди та уряду,

– запевнила Кравчук.

За її словами, для багатьох нардепів у фракції саме поведінка Дубінського була аргументом, щоб підписатись за виключення. Мовиться про його дії після введення санкцій США. Зокрема, й те, що він відмовився виходити з фракції самостійно.

"Володимир Зеленський пропонував більш коректний варіант, щоб Дубінський сам вийшов із фракції і не треба було б влаштовувати цей цирк", – сказала Кравчук.

Нардепка припустила, що Дубінський вже не повернеться у фракцію. Однак наголосила, що механізм для повернення існує – для цього потрібна його заява і 70% голосів нардепів.

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Скандал довкола Дубінського: що відомо

У США 11 січня ввели санкції проти Олександра Дубінського. Його звинуватили у втручанні у вибори президента Америки.

У "Слузі народу"почали говорили про виключення Дубінського з фракції на час розслідування.

25 січня Володимир Зеленський попросив Дубінського вийти фракції самостійно, однак той відмовився та заявив, що не вбачає своєї вини.

Згодом Офіс генпрокурора відкрив проти нардепа 2 кримінальні провадження.

Дубінського все ж виключили з фракції. Це трапилось 1 лютого.



Хто ще потрапив у санкційний список / Інфографіка 24 каналу