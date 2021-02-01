Дубинского сегодня исключат из "Слуги народа": причина – хамство в отношении Зеленского
Народного депутата Александра Дубинского 1 февраля должны исключить из фракции "Слуга народа" за хамство в отношении Зеленского и дестабилизацию. Заседание политсилы запланировано на 18: 00.
Источник: 24 канал
Об исключении Дубинского объявит глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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