В Центре противодействия коррупции заявили, что депутата Александра Дубинского надо исключить из фракции "Слуга народа". Все из-за санкций, которые Министерство финансов США наложило на него 11 января.

Александр Дубинский – это тест на инстинкт самосохранения партии "Слуга народа". Такое мнение в эфире 24 канала озвучила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

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"Если партия хочет и дальше позиционировать себя как демократическая сила, которая защищает интересы украинского народа, а не агентов Кремля, то она должна исключить Дубинского из фракции", – сказала она.

По ее словам, сидеть рядом с человеком, который находится под санкциями за вмешательство в американские выборы, это позор.

Мы понимаем, что не только Дубинский вмешивался в выборы США. Там была целая сеть людей. Не только Дубинский атакует системно НАБУ, то есть есть депутаты, которые под разными влияниями это делают. Дубинский не первый и не последний в санкционном списке США,

– заявила Каленюк.

Также добавила: "Кроме санкционного списка есть еще другие инструменты, как лишить топовых чиновников Украины, которые продвигают антизападные и прокремлевские нарративы, вообще пользоваться благами западной цивилизации, то есть отдыхать в странах запада, учить там своих детей и так далее. Это только начало интересной истории".

Санкции США против Дубинского: что известно

11 января Минфин США наложил на Александра Дубинского санкции из-за вмешательства в американские выборы. Его подозревают в работе на Россию.

Депутат из-за этого просил главу "слуг народа" Давида Арахамию созвать внеочередное заседание партии. Однако получил отказ.

Позже Дубинский вообще заявил, что в санкциях США виновен Центр противодействия коррупции. Нардеп приписал ему госизмену и хочет подать в суд на руководителей – Виталия Шабунина и Дарью Каленюк.



США ввели санкции против нескольких украинских граждан / Инфографика 24 канала