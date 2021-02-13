Исключенного из фракции "Слуги народа" депутата Александра Дубинского могут лишить руководящей должности в партийной ячейке Киевской области.

Таким образом на политика продолжат действовать последствия попадания в санкционный список Соединенных Штатов Америки.

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Дубинского могут отстранить от руководства "Слугой народа" в Киевской области

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в прямом эфире подтвердил, что:

"В партии будет, я так понимаю, в ближайшие дни какое-то собрание".

Во время него "будут решать именно вопрос о главе Киевского областного отделения партии "Слуга народа".

Партийцев будут собирать специально для рассмотрения именно этого вопроса, ведь ячейку "Слуги народа" в Киевской области возглавляет Александр Дубинский – исключенный из фракции еще 2 февраля народный депутат.

Ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что вопрос отстранения Дубинского от должности в Киевской областной партийной организации будет решать само местное отделение политической силы.

Что не так с Дубинским

11 января США ввели санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины. Среди них был и народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский.

Санкции связаны с созданной Россией сетью зарубежного влияния. Дубинский, конечно, свою причастность к этой сети отрицал .