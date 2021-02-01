Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"
Нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Ранее политик попал под американские санкции.
Источник: 24 канал
Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа" 1 февраля.
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Известно, что за исключение Александра Дубинского проголосовали 198 "слуг", еще 29 нардепов высказались против, а 19 – вообще не голосовали. Официальное решение фракции об исключении Дубинского из "Слуги народа" должен объявить Дмитрий Разумков. Это может произойти уже 2 февраля.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук перед заседанием заявила, что ситуация дошла до критического уровня.
Я считаю, что уже эта ситуация дошла до такого уровня противостояния с президентом, что это уже, ну знаете, склеить разбитую чашу невозможно,
– подчеркнула она.
Позиция Дубинского
Еще до начала заседания фракции Александр Дубинский отказался общаться с журналистами. Он называл сегодняшнее обсуждение "рубиконом", которые он со своей фракцией или перейдет или не перейдет.
После исключения Александр Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. В то же время адвокат Дубинского заявил, что голосование состоялось с нарушениями.
Дубинский пришел на заседание фракции / Фото 24 канал (Владислав Соловьев)
Основаниями для исключения Дубинского из фракции стали несколько кейсов:
- Американские санкции из-за вмешательства в выборы США;
- Открытие Офиса генпрокурора двух уголовных производств, которые касаются уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
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