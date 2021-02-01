Нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Ранее политик попал под американские санкции.

Источник: 24 канал

Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа" 1 февраля.

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Известно, что за исключение Александра Дубинского проголосовали 198 "слуг", еще 29 нардепов высказались против, а 19 – вообще не голосовали. Официальное решение фракции об исключении Дубинского из "Слуги народа" должен объявить Дмитрий Разумков. Это может произойти уже 2 февраля.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук перед заседанием заявила, что ситуация дошла до критического уровня.

Я считаю, что уже эта ситуация дошла до такого уровня противостояния с президентом, что это уже, ну знаете, склеить разбитую чашу невозможно,

– подчеркнула она.

Позиция Дубинского

Еще до начала заседания фракции Александр Дубинский отказался общаться с журналистами. Он называл сегодняшнее обсуждение "рубиконом", которые он со своей фракцией или перейдет или не перейдет.

Обратите внимание! Крылатое выражение "перейти Рубикон" означает принятие бесповоротного решения.

После исключения Александр Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. В то же время адвокат Дубинского заявил, что голосование состоялось с нарушениями.

Дубинский пришел на заседание фракции / Фото 24 канал (Владислав Соловьев)

Основаниями для исключения Дубинского из фракции стали несколько кейсов: