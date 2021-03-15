Скандального нардепа Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Накануне его сняли с должности главы Киевской областной организации партии.

Соответствующее решение об исключении Дубинского из рядов "Слуги народа" принял председатель партии Александр Корниенко.

Обратите внимание Дубинский уже не возглавляет Киевскую областную организацию "слуг"

Причина исключения Дубинского

По словам Корниенко, причиной для исключения стало то, что нардеп нарушил устав партии.

14 марта Дубинский опубликовал обращение, что созывает конференцию. На ней он выбрал членов и председателя киевской областной ячейки партии. Согласно уставу, такие решения нельзя одобрять без согласия председателя партии, председателя политсовета и Нацсовета общин,

– пояснил политик.

Он добавил, что в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дубинский будет работать и дальше.

"Он хотел принимать свои решения. Если ему зеленый цвет не нравится, то теперь он над ним не тяготеет. Дубинский может заниматься своей деятельностью", – подчеркнул председатель партии.

Отметим, ранее Дубинский на своей странице в Инстаграме написал, что "зеленый цвет был ошибкой".

Как Дубинского смогли исключить из партии

Председатель партии Александр Корниенко отметил: он может по собственной инициативе или по представлению структурного образования принять решение об исключении из политсилы. Это позволяет новая редакция устава "Слуги народа", принятом на съезде 13 марта.

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Впрочем еще 13 марта у председателя партии Александра Корниенко к нему не было претензий, чтобы исключать из политсилы. "Я проголосовал за исключение Александра из фракции. Из партии я не могу его исключить, потому что есть низовые организации", – комментировал журналистам Корниенко.

Обратите внимание! 1 февраля анонимным голосованием Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Тогда нардепы сказали, что исключили Дубинского за "некомандную работу". Поэтому изгнанник создал в Раде межфракционное объединение с ироничным названием " Дубина – Слуга украинского народа".

Что предшествовало исключению Дубинского