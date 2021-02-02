Призыв Дубинского – "не выходить из фракции" – это ретрансляция позиции и интересов Коломойского.

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Дубинский уже не "слуга"

Как я понимаю, на этом настоял президент Зеленский. Но и в самой фракции Александр Дубинский очень многих и уже давно достал. Тем не менее, 198 голосов за его исключение из фракции – это достаточно высокий показатель, как для нынешнего состояния "Слуги народа" и для такого проблемного вопроса. И это не только голоса против Дубинского, это еще и выражение лояльности президенту Зеленскому.

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29 – против. И не все эти люди из группы Коломойского или друзья Дубинского. Часть тех, кто голосовал против, считали неправильным само исключение своего коллеги из фракции, а некоторые проецировали возможность такой ситуации и на себя. На удивление мало воздержавшихся (всего 19). Думаю, это связано опять-таки с принципиальностью данного вопроса для президента Зеленского.

Многие удивляются – а почему нет потока выходящих из фракции вслед за Дубинским? Более того, он сам призвал своих сторонников не выходить из фракции. Я, кстати, прогнозировал, что не будет никакого массового выхода из фракции. Прежде всего потому, что это не выгодно Коломойскому. Разрушение монобольшинства людьми Коломойского означало бы и объявление войны президенту Зеленскому и полную потерю инструментов влияния на "Слугу народа". Это явно не в интересах Коломойского.

И призыв Дубинского – "не выходить из фракции" – это ретрансляция позиции и интересов Коломойского.

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В очередной раз не подтвердились прогнозы о развале фракции "Слуга народа". Хотя проблемы и риски для фракции монобольшинства остаются, что лишний раз подтвердила конфликтная история с Дубинским.