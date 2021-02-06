После того, как в США наложили санкции на нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, его исключили из фракции. Однако, как оказалось, причина такого решения была совсем другой.

В интервью в программе "Перекрестный допрос" нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заверила, что санкции США не является юридическим основанием для исключения из фракции. Нардепы якобы увидели проблему Дубинского в другом.

Интересно Удар Зеленского по Медведчуку и реакция Порошенко: откровенное интервью с Евгенией Кравчук

За некомандную работу (исключили из фракции – 24 канал). Надо признать, что такую свою позицию Александр Дубинский и раньше высказывал – была довольно неприятная критика в сторону своих коллег, команды и правительства,

– заверила Кравчук.

По ее словам, для многих нардепов во фракции именно поведение Дубинского было аргументом, чтобы подписаться за исключение. Речь идет о его действиях после введения санкций США. В частности, и то, что он отказался выходить из фракции самостоятельно.

"Владимир Зеленский предлагал более корректный вариант, чтобы Дубинский сам вышел из фракции и не надо было бы устраивать этот цирк", – сказала Кравчук.

Нардеп предположила, что Дубинский уже не вернется во фракцию. Однако подчеркнула, что механизм для возвращения существует – для этого нужно его заявление и 70% голосов нардепов.

"Перекрестный допрос" с Евгенией Кравчук: смотрите видео

Скандал вокруг Дубинского: что известно

В США 11 января ввели санкции против Александра Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в выборы президента Америки.

В "Слуге народа" начали говорить об исключении Дубинского из фракции на время расследования.

25 января Владимир Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции самостоятельно, однако тот отказался и заявил, что не видит своей вины.

Впоследствии Офис генпрокурора открыл против нардепа 2 уголовных производства.

Дубинского все же исключили из фракции. Это случилось 1 февраля.



Кто еще попал в санкционный список / Инфографика 24 канала