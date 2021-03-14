Партія "Слуга Народу" скликає на 14 березня конференцію Київської обласної організації партії. На заході мають розглянути кадрові питання. Також на порядку денному будуть питання утворення нових керівних органів обласної організації.

У Київській обласній організації "Слуги народу" вважають неприпустимим входження до Національної ради громад Олександра Дубінського. Сьогодні останній власне і очолює київський обласний осередок "слуг".

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З питанням про скликання конференції до голови партії "Слуга народу" звернулися представники київського обласного осередку політсили. І Олександра Корнієнко видав відповідне розпорядження.

"Дізнавшись про формування нових керівних органів партії, яке було ухвалено на ХІ позачерговому з’їзді, партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського". – наголосили у Київській обласній організації "Слуги народу".

Також у київському осередку висловили обурення, що позиція деяких членів щодо подальшого перебування Дубінського на посаді очільника видається за позицію всієї організації. Завдяки цьому нардеп отримує змогу автоматично входити до керівних органів "Слуги народу".

Саме тому партійці звернулися до вищих керівних органів партії з вимогою ініціювати скликання позачергової конференції обласної організації, щоб розглянути кадрові питання, а також формування політичної ради Київської області,

– пояснили у київській обласній "Слузі народу".

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За словами Корнієнка, ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії. Тому у "Слузі народу" не побачили причин не задовольнити цю вимогу.

У політсилі додали, що, за новою редакцією статуту, подібні рішення мають також погодити голови Політичної ради та Національної ради громад. Відповідно, Давид Арахамія та Олександр Завітневич це зробили.

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Що цьому передувало

На з'їзді "Слуги народу" 13 березня схвалили входження Дубінського до Національної ради громад. Це один із двох нових великих керівних органів політсили. Він складається з голів обласних організацій партії, Київської міської та Криворізької міської організацій.

Це один із двох нових великих керівних органів політсили. Він складається з голів обласних організацій партії, Київської міської та Криворізької міської організацій. 11 січня США запровадили санкції проти Дубінського. Його звинуватили у втручанні у вибори президента США.

Санкції є пов'язаними зі створеною Росією мережею закордонного впливу. Дубінський, звісно, свою причетність до цієї мережі заперечував.

Дубінський, звісно, свою причетність до цієї мережі заперечував. 19 січня стало відомим, що Офіс генпрокурора відкрив проти Дубінського 2 кримінальні справи. Мовиться про відмивання коштів і ухилення від сплати податків.

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу" в Раді. За словами керівникці політсили Євгенії Кравчук, це сталося через "некомандну роботу" Дубінського.

в Раді. За словами керівникці політсили Євгенії Кравчук, це сталося через "некомандну роботу" Дубінського. Корнієнко ж наголошував, що "багато людей голосували, бо накипіло вже". Водночас він не вважав, що через виключення з фракції Дубінського буде загроза втрати київського обласного осередку.



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