Служба безопасности Украины разоблачила крупную сеть агентов спецслужб России, работавших через телеграм-каналы. Александр Дубинский выразил свою поддержку этим интернет-ресурсам.

Источник: телеграм Александра Дубинского

Нардеп назвал спецоперацию СБУ по разоблачению популярных украинских телеграм-каналов, которые работают на российскую военную разведку, "подготовкой к принятию Верховной Радой закона 2693-д О медиа".

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Детали заявления Дубинского

Используя порошенковские нарративы об "агентах Кремля", Раду будут убеждать принять закон, позволяющий цензурировать СМИ и блокировать неугодные информационные ресурсы,

– отметил нардеп.

По его словам, "будут страдать" и телеграм-каналы.

Обратите внимание! По словам источников 24 канала Александра Дубинского 1 февраля должны исключить из фракции "Слуга народа", голосов собрали достаточно. Заседание политсилы запланировано на 18: 00.

Что этому предшествовало