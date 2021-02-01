Дубинский встал на защиту телеграмм-каналов, работающих на спецслужбы России
Служба безопасности Украины разоблачила крупную сеть агентов спецслужб России, работавших через телеграм-каналы. Александр Дубинский выразил свою поддержку этим интернет-ресурсам.
Источник: телеграм Александра Дубинского
Нардеп назвал спецоперацию СБУ по разоблачению популярных украинских телеграм-каналов, которые работают на российскую военную разведку, "подготовкой к принятию Верховной Радой закона 2693-д О медиа".
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Детали заявления Дубинского
Используя порошенковские нарративы об "агентах Кремля", Раду будут убеждать принять закон, позволяющий цензурировать СМИ и блокировать неугодные информационные ресурсы,
– отметил нардеп.
По его словам, "будут страдать" и телеграм-каналы.
Что этому предшествовало
- Ранее СБУ заявила, что в генштабе вооруженных сил России вербовали активистов "русской весны" из Харькова и Одессы для создания и администрирования политических телеграм-каналов.
- В частности, речь идет о таких каналах: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" и другие.
- "Главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесскому "Антимайдану".
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