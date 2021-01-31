Исключение Дубинского из "Слуги народа": депутат запустил параллельный подсчет голосов
Народный депутат Александр Дубинский запустил параллельный подсчет голосов за его исключение из фракции "Слуга народа". Мол, страна должна знать имена тех, кто поддержал систему доносов и проголосовал за исключение нардепа.
Источник: фейсбук-страница Александра Дубинского
Дубинский разослал коллегам по фракции соответствующие письма через электронную почту и системы электронного документооборота (СЭДО).
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Он отметил, что процесс исключения является не его персональной проблемой, а целой страны.
Зачем Дубинский организовал параллельный подсчет голосов
- Чтобы поименно знать тех депутатов, которые "не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от "аферистов сорос-пинчучат".
- Чтобы получить от других четкий ответ о том, что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции "Слуга народа".
Почему Дубинского хотят исключить из фракции
- Нардеп из "Слуги народа" попал в санкционный список США из-за его связей с депутатом Андреем Деркачем, которому вменяют сотрудничество с российской ФСБ.
- Минфин США подозревает лиц, попавших в санкционный список, во вмешательство в американские выборы.
- По информации СМИ, Владимир Зеленский сам попросил Александра Дубинского выйти из фракции, однако тот якобы отказался.
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