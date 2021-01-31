Народный депутат Александр Дубинский запустил параллельный подсчет голосов за его исключение из фракции "Слуга народа". Мол, страна должна знать имена тех, кто поддержал систему доносов и проголосовал за исключение нардепа.

Источник: фейсбук-страница Александра Дубинского Дубинский разослал коллегам по фракции соответствующие письма через электронную почту и системы электронного документооборота (СЭДО). К теме "Слуги" голосуют за исключение Дубинского отдельными бюллетенями: СМИ показали фото Он отметил, что процесс исключения является не его персональной проблемой, а целой страны. Зачем Дубинский организовал параллельный подсчет голосов Чтобы поименно знать тех депутатов, которые "не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от "аферистов сорос-пинчучат".

Чтобы получить от других четкий ответ о том, что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции "Слуга народа". Справка. В "Слуге народа" провели опрос об исключении Александра Дубинского. Среди 100 участников – 75 поддержали такую идею. Почему Дубинского хотят исключить из фракции Нардеп из "Слуги народа" попал в санкционный список США из-за его связей с депутатом Андреем Деркачем, которому вменяют сотрудничество с российской ФСБ.

Минфин США подозревает лиц, попавших в санкционный список, во вмешательство в американские выборы.

По информации СМИ, Владимир Зеленский сам попросил Александра Дубинского выйти из фракции, однако тот якобы отказался.

США ввели санкции против украинских политиков / Инфографика 24 канала