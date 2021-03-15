Дубинский и заместитель Ермака публично послали друг друга
Александр Дубинский на своей странице в инстаграме послал заместителя руководителя Офиса Президента Юрия Костюка. Все потому, что тот посоветовал нардепу сложить свой мандат.
Источник:24 канал
Что спровоцировало такую реакцию политиков
Дубинский опубликовал сообщение, в котором написал "Должен признать, зеленый – был ошибкой".
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В комментариях под фото Костюк призвал нардепа сложить депутатский мандат и пойти на перевыборы.
Так сложи депутатский мандат, пойди на перевыборы и докажи, что тебя изберут без зеленого флага. Слабо?
– сказал заместитель главы ОП.
Дубинский ответил: "Нх сходи". Костюк поддержал: "Нх занято – ты там прочно и надолго поселился".
Кстати, впоследствии заместитель Андрея Ермака удалил комментарий о "нх". Однако журналисты успели сделать скриншот.
Дубинский и Костюк послали друг друга / Скриншот "Новина"
Что известно о скандале вокруг Дубинского
- 11 января нардеп попал в санкционный список США. Его обвинили во вмешательстве в выборы американского президента.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных дела. Политика заподозрили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
- 1 февраля нардепа исключили из фракции "Слуга народа".
- 13 марта Дубинский вошел в новый руководящий орган "слуг" – Нацсовет общин. Это возмутило нардепов.
- 14 марта политика уволили с должности руководителя Киевской областной ячейки партии.
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