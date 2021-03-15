Александр Дубинский на своей странице в инстаграме послал заместителя руководителя Офиса Президента Юрия Костюка. Все потому, что тот посоветовал нардепу сложить свой мандат.

Что спровоцировало такую реакцию политиков

Дубинский опубликовал сообщение, в котором написал "Должен признать, зеленый – был ошибкой".

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В комментариях под фото Костюк призвал нардепа сложить депутатский мандат и пойти на перевыборы.

Так сложи депутатский мандат, пойди на перевыборы и докажи, что тебя изберут без зеленого флага. Слабо?

– сказал заместитель главы ОП.

Дубинский ответил: "Нх сходи". Костюк поддержал: "Нх занято – ты там прочно и надолго поселился".

Кстати, впоследствии заместитель Андрея Ермака удалил комментарий о "нх". Однако журналисты успели сделать скриншот.



Дубинский и Костюк послали друг друга / Скриншот "Новина"

Что известно о скандале вокруг Дубинского