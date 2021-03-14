Дубинский заявил, что переизбрался председателем областной ячейки
Во время внеочередной конференции партии "Слуга народа" нардепы проголосовали за прекращение Александром Дубинским полномочий главы Киевской областной организации партии. Сам нардеп возмутился таким решением и назвал конференцию "фальшивой".
Источник:телеграмм Александра Дубинского
Александр Дубинский заявил, что действующих членов Киевской областной организации якобы не проинформировали о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать.
Важно Дубинский вошел в Нацсовет общин: в "Слуге народа" выразили возмущение
Также Дубинский написал, что якобы владеет "единогласно принятыми решениями внеочередной конференции". Среди них нардеп привел следующие тезисы:
- строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений устава партии, принятых на съезде "Слуга народа" 13 марта 2021 года и продолжения системных провокаций против председателя Киевской областной организации Дубинского;
- выражение безусловного доверия председателю Киевской областной организации Дубінському;
- избрание нового состава политсовета и председателя Киевской областной организации. Председателем Киевской областной организации избран Александр Дубинский.
Также самопровозглашенный председатель политсовета Киевской облорганизации заявил, что ему якобы уже дали ряд поручений. Среди них, по версии Дубинского, "принять всех необходимых действий для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию".
Скандал вокруг Дубинского: главное
- 11 января США ввели санкции против Александра Дубинского. Его обвинили во вмешательстве в выборы президента Америки.
- Санкции связаны с созданной Россией сетью зарубежного влияния. Дубинский, конечно, свою причастность к этой сети отрицал.
- В "Слуге народа" начали говорить об исключении Дубинского из фракции на время расследования. 25 января Владимир Зеленский лично попросил Дубинского выйти фракции самостоятельно, однако тот отказался.
- Впоследствии Офис генпрокурора открыл против нардепа 2 уголовных производства.
- 1 февраля Дубинского все же исключили из фракции.
Поделиться новостью