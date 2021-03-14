Во время внеочередной конференции партии "Слуга народа" нардепы проголосовали за прекращение Александром Дубинским полномочий главы Киевской областной организации партии. Сам нардеп возмутился таким решением и назвал конференцию "фальшивой".

Александр Дубинский заявил, что действующих членов Киевской областной организации якобы не проинформировали о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать.

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Также Дубинский написал, что якобы владеет "единогласно принятыми решениями внеочередной конференции". Среди них нардеп привел следующие тезисы:

строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений устава партии, принятых на съезде "Слуга народа" 13 марта 2021 года и продолжения системных провокаций против председателя Киевской областной организации Дубинского;

против председателя Киевской областной организации Дубинского; выражение безусловного доверия председателю Киевской областной организации Дубінському;

председателю Киевской областной организации Дубінському; избрание нового состава политсовета и председателя Киевской областной организации. Председателем Киевской областной организации избран Александр Дубинский.

Также самопровозглашенный председатель политсовета Киевской облорганизации заявил, что ему якобы уже дали ряд поручений. Среди них, по версии Дубинского, "принять всех необходимых действий для привлечения к ответственности аферистов и мошенников, которые захватывают партию".

Обратите внимание! Дубинского могут отстранить от руководства "Слугой народа" в Киевской области. Партийцев будут собирать специально для рассмотрения именно этого вопроса.

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