Министерство финансов США ввело санкции против ряда украинских политиков, среди которых – нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Депутат заявил, что не намерен выходить из фракции из-за введенных ограничений.

Депутат убежден, что для этого просто нет оснований. Об этом Александр Дубинский сообщил во время пресс-конференции 18 января, информирует 24 канал.

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"Конечно, я не планирую выходить из фракции. Я уверен, что для этого нет никаких оснований".

Во время конференции он также заявил, что вместе со своим адвокатом они привели все аргументы, которые доказывают непричастность нардепа к вмешательству в выборы США. И показывают отсутствие каких-либо оснований для внесения в санкционный список.

Да, я критикую фракцию. Кому это не нравится, но это не вопрос для исключения. Это вопрос для изменений, которые должны происходить внутри фракции, в политические партии, чтобы выполнять все предвыборные обещания,

– отметил Дубинский.

Депутат подчеркнул, если кто-то все-таки примет решение о его исключении, то после этого "Слуга народа" будет просто обречена.

Кроме этого, Дубинский отметил, что до сих пор настаивает на проведении заседания фракции. "Поскольку в СМИ и соцсетях эта ситуация используется как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства", – пояснил он свою позицию.

Санкции США против Дубинского: что известно

11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний,обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.

Их подозревают в работе на Россию.

Такие ограничения сам парламентарий называет результатом очередных грязных провокаций и требует созвать из-за этого заседание фракции.

Однако председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они не посвятят специальное заседаниевопросу санкций США против их нардепа Александра Дубинского.



США ввели санкции против нескольких украинских граждан / Инфографика 24 канала