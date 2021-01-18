Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций США
Министерство финансов США ввело санкции против ряда украинских политиков, среди которых – нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Депутат заявил, что не намерен выходить из фракции из-за введенных ограничений.
Депутат убежден, что для этого просто нет оснований. Об этом Александр Дубинский сообщил во время пресс-конференции 18 января, информирует 24 канал.
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"Конечно, я не планирую выходить из фракции. Я уверен, что для этого нет никаких оснований".
Во время конференции он также заявил, что вместе со своим адвокатом они привели все аргументы, которые доказывают непричастность нардепа к вмешательству в выборы США. И показывают отсутствие каких-либо оснований для внесения в санкционный список.
Да, я критикую фракцию. Кому это не нравится, но это не вопрос для исключения. Это вопрос для изменений, которые должны происходить внутри фракции, в политические партии, чтобы выполнять все предвыборные обещания,
– отметил Дубинский.
Депутат подчеркнул, если кто-то все-таки примет решение о его исключении, то после этого "Слуга народа" будет просто обречена.
Кроме этого, Дубинский отметил, что до сих пор настаивает на проведении заседания фракции. "Поскольку в СМИ и соцсетях эта ситуация используется как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства", – пояснил он свою позицию.
Санкции США против Дубинского: что известно
- 11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний,обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.
- Их подозревают в работе на Россию.
- Такие ограничения сам парламентарий называет результатом очередных грязных провокаций и требует созвать из-за этого заседание фракции.
- Однако председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что они не посвятят специальное заседаниевопросу санкций США против их нардепа Александра Дубинского.
США ввели санкции против нескольких украинских граждан / Инфографика 24 канала
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