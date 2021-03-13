Дубинский вошел в новый руководящий орган "слуг"
Нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии – Национальный совет общин. Это одобрили на съезде политсилы 13 марта.
Источник:24 канал
Состав Нацсовета общин объявил глава партии Александр Корниенко. Он станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений в отношении местного самоуправления и региональной политики.
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Что известно о Нацсовете общин
Это один из двух новых крупных руководящих органов "Слуги народа". Нацсовет общин состоит из глав областных организаций партии, Киевской городской и Криворожской городской организаций.
Кто вошел в новый орган
- Глава Киевской областной организации партии Александр Дубинский,
- Киевской городской – Николай Тищенко,
- Криворожской городской – Юрий Корявченков.
Главное об исключении Дубинского из фракции
- 11 января нардеп попал в санкционный список США по обвинению во вмешательстве в выборы американского президента.
- 19 января стало известно, что Офис генпрокурора открыл против Дубинского 2 уголовных дела по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
- 1 февраля однопартийцы чиновника исключили его из фракции "Слуга народа". Однако, по словам нардепа Евгении Кравчук, это произошло из-за "некомандной работы" Дубинского.
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