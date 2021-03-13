Нардеп Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии – Национальный совет общин. Это одобрили на съезде политсилы 13 марта.

Состав Нацсовета общин объявил глава партии Александр Корниенко. Он станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений в отношении местного самоуправления и региональной политики.

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Что известно о Нацсовете общин

Это один из двух новых крупных руководящих органов "Слуги народа". Нацсовет общин состоит из глав областных организаций партии, Киевской городской и Криворожской городской организаций.

Кто вошел в новый орган

Глава Киевской областной организации партии Александр Дубинский,

Киевской городской – Николай Тищенко,

Криворожской городской – Юрий Корявченков.

Обратите внимание! После того, как Дубинского исключили из фракции, СМИ сообщали, что нардепа планируют лишить еще одной должности – руководителя организации "слуг" на Киевщине. Об этом даже должны были заявить на съезде "слуг".

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