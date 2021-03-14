Дубинский уже не возглавляет Киевскую областную организацию "слуг"
Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации партии. Его полномочия как члена Национального совета общин автоматически прекратились. В то же время руководящий орган возглавил Андрей Мотовиловец.
Источник:"Слуга народа"
В "Слуге народа" рассказали, что соответствующее решение нардепы приняли на внеочередной конференции партии.
Заметьте Дубинский создал новое межфракционное объединение: назвал "Дубина"
Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа",
– отметили в "Слуге народа".
Кроме того, действия Дубинского можно трактовать как непризнание устава партии и невыполнение уставных обязанностей. Именно поэтому сейчас рассматривают вопрос об исключении Дубинского из "Слуги народа".
Реакция Дубинского
В телеграм-канале Дубинского опубликовали заявление от имени Киевской областной организации "Слуги народа". Там говорится о "решительной поддержке Дубинскому".
Что еще сказали у Дубинского
В воскресенье, 14 марта, совет Киевской областной организации провел экстренное заседание. На нем обсудили мошеннические и аферистичные схемы, которые якобы применяют против Дубинского.
Кроме того, во время заседания приняли решение провести внеочередную конференцию 14 марта в 12:00. На повестке дня – вопрос Дубинского.
Что говорит Бутусов
Журналист Юрий Бутусов заявил, что решение в отношении Дубинского мог утвердить лично президент Владимир Зеленский.
"Похоже, что задание зачистки человека Коломойского (Игоря Коломойского – 24 канал) из партии согласовал лично Зеленский", – отметил Бутусов.
Александр Дубинский: последние новости
- В январе 2021 года Дубинский попал в санкционный список США.
- Политику инкриминировали вмешательство в выборы американского президента.
- 19 января Офис генпрокурора открыл против Дубинского сразу 2 уголовных производства.
- 1 февраля нардепа исключили из фракции "Слуга народа".
- В Национальный совет общин Дубинский вошел 13 марта. Это назначение возмутило нардепов от "Слуги народа".
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