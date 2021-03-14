Александра Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации партии. Его полномочия как члена Национального совета общин автоматически прекратились. В то же время руководящий орган возглавил Андрей Мотовиловец.

В "Слуге народа" рассказали, что соответствующее решение нардепы приняли на внеочередной конференции партии.

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Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа",

– отметили в "Слуге народа".

Кроме того, действия Дубинского можно трактовать как непризнание устава партии и невыполнение уставных обязанностей. Именно поэтому сейчас рассматривают вопрос об исключении Дубинского из "Слуги народа".

Реакция Дубинского

В телеграм-канале Дубинского опубликовали заявление от имени Киевской областной организации "Слуги народа". Там говорится о "решительной поддержке Дубинскому".

Что еще сказали у Дубинского

В воскресенье, 14 марта, совет Киевской областной организации провел экстренное заседание. На нем обсудили мошеннические и аферистичные схемы, которые якобы применяют против Дубинского.

Кроме того, во время заседания приняли решение провести внеочередную конференцию 14 марта в 12:00. На повестке дня – вопрос Дубинского.

Что говорит Бутусов

Журналист Юрий Бутусов заявил, что решение в отношении Дубинского мог утвердить лично президент Владимир Зеленский.

"Похоже, что задание зачистки человека Коломойского (Игоря Коломойского – 24 канал) из партии согласовал лично Зеленский", – отметил Бутусов.

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