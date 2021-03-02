Александр Дубинский 1 марта попал в ДТП на Львовщине. Машина скандального народного депутата столкнулась с машиной главного инспектора Государственной фискальной службы Львовской области Андрея Романчука.

Toyota Дубинского выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Jeep Compass.

Читайте также Своим ходом добирается до Киева, – Арахамия о ДТП с Дубинским

Детали ДТП с участием Дубинского

За рулем Jeep находился главный ревизор-инспектор ГФС Львовщины Андрей Романчук.

В результате аварии Романчук и его пассажирка получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Стрыйскую районную больницу. Зато Дубинскому удалось избежать травм.

Дубинский попал в ДТП

Скандальный депутат попал в аварию 1 марта на трассе Киев – ЧОП во Львовской области вблизи города Стрый.

По факту ДТП полиция открыла дело.

СМИ пишут, что Дубинский находился за рулем Toyota. Парламентарий не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Обратите внимание! Недавно Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", а США ввели против него санкции. Больше новостей о народном депутате читайте по ссылке.

Видео с места аварии с участием нардепа Дубинского