ДТП с Дубинским: нардеп столкнулся с главным инспектором ГФС Львовщины
Александр Дубинский 1 марта попал в ДТП на Львовщине. Машина скандального народного депутата столкнулась с машиной главного инспектора Государственной фискальной службы Львовской области Андрея Романчука.
Источник:фейсбук Александра Леменова
Toyota Дубинского выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной Jeep Compass.
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Детали ДТП с участием Дубинского
За рулем Jeep находился главный ревизор-инспектор ГФС Львовщины Андрей Романчук.
В результате аварии Романчук и его пассажирка получили телесные повреждения. Их госпитализировали в Стрыйскую районную больницу. Зато Дубинскому удалось избежать травм.
Дубинский попал в ДТП
- Скандальный депутат попал в аварию 1 марта на трассе Киев – ЧОП во Львовской области вблизи города Стрый.
- По факту ДТП полиция открыла дело.
- СМИ пишут, что Дубинский находился за рулем Toyota. Парламентарий не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Видео с места аварии с участием нардепа Дубинского
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