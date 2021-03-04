Дубинский создал новое межфракционное объединение: назвал "Дубина"
В украинском парламенте появилось межфракционное объединение "Дубина — Слуга украинского народа". Его возглавил скандальный нардеп Александр Дубинский.
Источник:24 канал
Об этом согласно регламенту во время пленарного заседания 4 марта объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. При этом, едва сдерживал смех.
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Сам Разумков едва сдерживал смех, а нардепы отреагировали довольно эмоционально. Впоследствии спикер назвал главу объединения и перешел к следующему вопросу повестки дня.
Разумков объявил о новом объединении: смотрите видео
Все члены объединения, кроме Дубинского, из "Слуги народа":
- Алексей Мовчан;
- Сергей Швец;
- Антон Поляков;
- Анастасия Ляшенко;
- Андрей Боблях;
- Дмитрий Черный.
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