В украинском парламенте появилось межфракционное объединение "Дубина — Слуга украинского народа". Его возглавил скандальный нардеп Александр Дубинский.

Об этом согласно регламенту во время пленарного заседания 4 марта объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. При этом, едва сдерживал смех.

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Сам Разумков едва сдерживал смех, а нардепы отреагировали довольно эмоционально. Впоследствии спикер назвал главу объединения и перешел к следующему вопросу повестки дня.

Разумков объявил о новом объединении: смотрите видео

Все члены объединения, кроме Дубинского, из "Слуги народа":

Алексей Мовчан;

Сергей Швец;

Антон Поляков;

Анастасия Ляшенко;

Андрей Боблях;

Дмитрий Черный.