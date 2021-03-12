Дубинский "содрал зеленый" с авто, но говорит, что будет работать в "Слуге народа"
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский потерял место во фракции "Слуга народа" из-за санкций от Белого дома. Однако в партии он продолжает работать и отвечать за Киевскую область.
Источник:телеграм PavlovskyNews
Более того, сам Дубинский утверждает, что вопрос о его исключении из партии даже не обсуждается. Мол, нет оснований.
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Дубинский – внефракционный, но партийный
Слухи об отдалении Александра Дубинского от "Слуги народа" могли бы вспыхнуть с новой силой после публикации фотографии одного из автомобилей народного депутата. Дело в том, что политик снял зеленую пленку с внедорожника.
А соответствующе сообщение в соцсетях прокомментировал следующими словами: "Содрали с себя зеленый подчистую".
"Сняли с себя зеленый подчистую" / Фото из телеграма PavlovskyNews
Дубинский рассказал журналистам, что процедура обошлась ему в 100 долларов. Но никакого политического содержания она не имеет:
- Вопрос об исключении его из партии "Слуга народа" даже не обсуждают;
- Дубинский продолжает выполнять функции политического куратора "Слуги народа" в Киевской области.
Несмотря на исключение из фракции (из-за американских санкций или же, по другой версии, за "некомандных работу"), нардеп убежден: нет никаких оснований исключать его из партии.
Напомним, против кого из украинцев США ввели санкции / Инфографика 24 канала
По уставу партии и по действующему механизму эти решения принимает центр киевской областной организации. Я обращался к ней с вопросом доверия или недоверия, и получил полное доверие,
– заявил Дубинский.
Заметим, 9 марта в интервью hromadske глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко:
- Заявил, что "не может поставить финальную точку в этой истории, потому что идет определенный процесс".
- Но вместе с этим и подтвердил, что "у киевской ячейки ("Слуги народа" – 24 канал) есть мнение, что Александр Анатольевич (Дубинский – 24 канал) – полезный и правильный руководитель".
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