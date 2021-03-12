Депутат Верховной Рады Александр Дубинский потерял место во фракции "Слуга народа" из-за санкций от Белого дома. Однако в партии он продолжает работать и отвечать за Киевскую область.

Более того, сам Дубинский утверждает, что вопрос о его исключении из партии даже не обсуждается. Мол, нет оснований.

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Дубинский – внефракционный, но партийный

Слухи об отдалении Александра Дубинского от "Слуги народа" могли бы вспыхнуть с новой силой после публикации фотографии одного из автомобилей народного депутата. Дело в том, что политик снял зеленую пленку с внедорожника.

А соответствующе сообщение в соцсетях прокомментировал следующими словами: "Содрали с себя зеленый подчистую".



"Сняли с себя зеленый подчистую" / Фото из телеграма PavlovskyNews

Дубинский рассказал журналистам, что процедура обошлась ему в 100 долларов. Но никакого политического содержания она не имеет:

Вопрос об исключении его из партии "Слуга народа" даже не обсуждают;

Дубинский продолжает выполнять функции политического куратора "Слуги народа" в Киевской области.

Несмотря на исключение из фракции ( из-за американских санкций или же, по другой версии, за "некомандных работу" ), нардеп убежден: нет никаких оснований исключать его из партии.



Напомним, против кого из украинцев США ввели санкции / Инфографика 24 канала

По уставу партии и по действующему механизму эти решения принимает центр киевской областной организации. Я обращался к ней с вопросом доверия или недоверия, и получил полное доверие,

– заявил Дубинский.

Заметим, 9 марта в интервью hromadske глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко:

Заявил, что "не может поставить финальную точку в этой истории, потому что идет определенный процесс".

Но вместе с этим и подтвердил, что "у киевской ячейки ("Слуги народа" – 24 канал) есть мнение, что Александр Анатольевич (Дубинский – 24 канал) – полезный и правильный руководитель".