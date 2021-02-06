Дубинский никак не успокоится после исключения: показал поддержку "слуг народа"
Бывший нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский провел анонимный опрос о поддержке президентской политсилы. Согласно его данным, большинство бы не проголосовало за "Слугу народа".
Источник:фейсбук Александра Дубинского
Дубинский никак не успокоится: нардеп провел опрос о поддержке "Слуги народа" – ему сказали: "Нет"
Недавно Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Однако он до сих пор остается нардепом и членом партии "Слуга народа".
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Проголосовали ли вы бы сейчас за "Слугу народа": детали опроса от Дубинского
- Да – 9%.
- Нет – 73%.
- И раньше не голосовал – 18%.
- Участие в опросе приняли 12 773 человека.
73%, кстати,
– так прокомментировал эти результаты Дубинский.
Добавим, что Дубинский опрашивал людей в своем телеграм-канале. Следовательно, можно сделать вывод, что голосовали его сторонники. Насколько верить этим данным – решать вам.
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