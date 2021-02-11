Мама разлюбила скорость: Дубинский продает свои авто – фотодоказательство
Одиозный нардеп Александр Дубинский, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", якобы решил избавиться от своего дорогого автопарка. В соцсетях распространили информацию с сайтов, где, вероятно, выставлены на продажу машины парламентария.
Источник:фейсбук Евгения Шевченко
Скриншоты с машинами, принадлежащими Дубинскому, в фейсбуке обнародовал агент НАБУ Евгений Шевченко.
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Кажется мама больше не "любит скорость", потому что Dubinsky.pro начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, панове,
- написал Шевченко.
Как видно из опубликованных Шевченко фото, на продажу выставлены:
- Mercedes-Benz G55 AMG 2009 – за 49 900 долларов;
- Cadillac Esсalade 2010 – за 40 999 долларов;
- Honda S200 2009 – за 20 999 долларов.
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Что известно о санкциях против Александра Дубинского
- В начале января Минфин США ввел санкции против Дубинского. Ему вменяют вмешательство в американские выборы президента.
- Также под санкции попали беглый экс-нардеп Александр Онищенко и нардеп Андрей Деркач.
- Против Дубинского возбудили 2 уголовных производства в Офисе генпрокурора. Речь идет об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, полученных незаконным путем.
- На заседании фракции "Слуги народа" приняли решение исключить Дубинского из своего состава.
- 2 февраля на заседании Верховной Рады об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков.
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