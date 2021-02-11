Одиозный нардеп Александр Дубинский, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", якобы решил избавиться от своего дорогого автопарка. В соцсетях распространили информацию с сайтов, где, вероятно, выставлены на продажу машины парламентария.

Скриншоты с машинами, принадлежащими Дубинскому, в фейсбуке обнародовал агент НАБУ Евгений Шевченко.

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Кажется мама больше не "любит скорость", потому что Dubinsky.pro начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали. Санкции в действии, панове,

- написал Шевченко.

Как видно из опубликованных Шевченко фото, на продажу выставлены:

Mercedes-Benz G55 AMG 2009 – за 49 900 долларов;

Cadillac Esсalade 2010 – за 40 999 долларов;

Honda S200 2009 – за 20 999 долларов.

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