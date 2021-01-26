Скандальный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский призвал президента Владимира Зеленского избавиться части его окружения, которое якобы тянет президентскую партию и самого президента на дно. Однако он не сказал ничего о себе несмотря на то, что его исключение из партии активно обсуждают.

Источник: телеграм-канал Dubinsky.pro

Такой пост Дубинский опубликовал учитывая новое социологическое исследование КМИС. Согласно результатам, партия "Слуга народа" заняла 3 место. Ее опередила "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".

Подробнее ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" лидируют: сколько партий проходят в Совет – свежий рейтинг

Дубинский отметил, что боролся за партию в 2019 году. Он якобы бы хочет вместе с партией "изменить страну, имея контрольный пакет акций во всех ветвях власти". Однако большим препятствием для Дубинского является именно "окружение президента в партии".

Президенту надо срочно избавиться части своего окружения, которое тянет его и партию на дно, используя возможности власти для личной наживы,

– написал Дубинский.

По его словам, угроза национальной безопасности исходит от "аферистов соросо-пинчучат".

Исключение Дубинского из фракции: коротко