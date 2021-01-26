Тянут на дно: Дубинский посоветовал Зеленскому избавиться от части его окружения
Скандальный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский призвал президента Владимира Зеленского избавиться части его окружения, которое якобы тянет президентскую партию и самого президента на дно. Однако он не сказал ничего о себе несмотря на то, что его исключение из партии активно обсуждают.
Источник: телеграм-канал Dubinsky.pro
Такой пост Дубинский опубликовал учитывая новое социологическое исследование КМИС. Согласно результатам, партия "Слуга народа" заняла 3 место. Ее опередила "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".
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Дубинский отметил, что боролся за партию в 2019 году. Он якобы бы хочет вместе с партией "изменить страну, имея контрольный пакет акций во всех ветвях власти". Однако большим препятствием для Дубинского является именно "окружение президента в партии".
Президенту надо срочно избавиться части своего окружения, которое тянет его и партию на дно, используя возможности власти для личной наживы,
– написал Дубинский.
По его словам, угроза национальной безопасности исходит от "аферистов соросо-пинчучат".
Исключение Дубинского из фракции: коротко
- О том, что Дубинского могут исключить из фракции "Слуга народа", стало известно после санкций, которые ввели в США против нардепа. Он, как заверили в Штатах, вмешивался в выборы президента США. В частности, действовал против одного из кандидатов – Джо Байдена.
- В "Слуге народа" заверили, что для тщательного расследования Службой безопасности Украины необходимо, чтобы Дубинский на время вышел из фракции.
- На заседании фракции 25 января Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно прекратить членство. Такая информация появилась в СМИ. В то же время нардеп заявил, что не признает себя виновным.
- Уже 26 января Дубинский опубликовал видео, в котором попросил Зеленского о личной встречи.
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