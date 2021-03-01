Нардеп Александр Дубинский утром 1 марта попал в ДТП. Инцидент произошел вблизи города Стрый во Львовской области.

В результате ДТП нардеп не пострадал. Об этом журналистам 24 канала рассказали в Нацполиции Львовщины.

Детали ДТП Дубинского

Инцидент произошел в 06: 20.

По данным "Слово и дело", нардеп находился за рулем автомобиля Toyota. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там чиновник столкнулся с другим автомобилем.

СМИ сообщили, что водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения. Их якобы отвезли в больницу. Однако, заметим, что в полиции 24 каналу рассказали, что в результате аварии никто не пострадал.

Что известно об Александре Дубинском

К теме Потому что накипело: Корниенко объяснил, почему Дубинского исключили из фракции