Дубинский попал в ДТП на Львовщине
Нардеп Александр Дубинский утром 1 марта попал в ДТП. Инцидент произошел вблизи города Стрый во Львовской области.
Источник:24 канал
В результате ДТП нардеп не пострадал. Об этом журналистам 24 канала рассказали в Нацполиции Львовщины.
Детали ДТП Дубинского
- Инцидент произошел в 06: 20.
- По данным "Слово и дело", нардеп находился за рулем автомобиля Toyota. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там чиновник столкнулся с другим автомобилем.
СМИ сообщили, что водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения. Их якобы отвезли в больницу. Однако, заметим, что в полиции 24 каналу рассказали, что в результате аварии никто не пострадал.
Что известно об Александре Дубинском
- 11 января член фракции "Слуга народа" попал в санкционный список США. Государство обвинило его во вмешательстве в американские выборы.
- Президент Владимир Зеленский просил, чтобы Дубинский добровольно вышел из фракции. Нардеп не согласился, потому что говорил, что он ни в чем не виноват.
- Впоследствии "Слуга народа" провела голосование и решили исключить нардепа.
- На отстранение Дубинского могли также повлиять открытые против него уголовные дела. Так, Офис генпрокурора обвинил политика в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денег.
- Кроме того, нардепа планируют лишить должности председателя партийной ячейки на Киевщине.
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