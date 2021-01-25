Нардеп Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции "Слуга народа". Ранее его об этом попросил президент Владимир Зеленский.

Источник: "Страна"

Слова Зеленского о выходе Дубинского из фракции не звучали как просьба. Глава государства якобы просто сказал, что можно рассмотреть такой вариант. Об этом заявил Дубинский.

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Дубинский о выходе из фракции

У Зеленского и Дубинского не было эмоциональной дискуссии.

Поскольку у президента сегодня день рождения, то я не хотел ему портить настроение. Я сказал одну простую вещь – часть окружения президента загоняет его в ловушку,

– заявил нардеп.

Он добавил, что требует, чтобы из фракции исключили народную избранницу и главу Антикоррупционного комитета Анастасию Радину.

"Она пользуясь своим положением, доносит на своих коллег иностранным структурам, типа Евросоюза. Это называется госизмена и за это надо исключать из фракции", – отметил Дубинский.

Кроме того, нардеп в очередной раз обвинил Центр противодействия коррупции в якобы запугивании и давлении. Также он традиционно подчеркнул, что он ни в чем не виноват.

Дубинский заявил, что в дальнейшем будет работать во фракции, в частности для защиты интересов президента. Потому что "этот механизм рано или поздно используют против Зеленского".

Скандал вокруг Дубинского: главное

11 января США ввели санкции против Дубинского и еще некоторых украинских политиков.

Их обвинили во вмешательстве в американские выборы.

По данным СМИ, 25 января Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из фракции, но тот не согласился.



США ввели санкции против украинцев / Инфографика 24 канала