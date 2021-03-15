Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа", однако в политике он может остаться еще на некоторое время. Причиной этого может стать так называемый информационно-политический капитал депутата.

Сейчас Александр Дубинский в информационном пространстве – "раскрученный". Такое мнение высказал эксперт по политике Александр Солонтай.

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Он пояснил, что Дубинский – "раскрученный", то есть его знает очень много людей за пределами "Слуги народа". В то же время у депутата, по словам Александра Солонтая, есть свой информационно-политический капитал.

"Те, кто ему (Дубинскому – 24 канал) информационно помогал и его накопленный ресурс – может быть важным для ряда политических сил. Поэтому он останется в политике на ближайшее время", – отметил Солонтай.

Какими будут последствия исключения Дубинского

По словам политического эксперта, из-за изгнания Александра Дубинского из партии, в "Слуге народа" показали, что при необходимости могут избавляться даже от очень мощных фигур.

В то же время Александр Солонтай объяснил, что избиратели, которые поддерживают курс президента, в частности относительно санкций, так же считают, что с Дубинским – не по пути.

Из-за этого деления на электоральные поля с точки зрения поддержки политической силы самого Зеленского – он будет больше в выигрыше,

– отметил эксперт.

Однако он отметил, что есть такие избиратели, которые разочаруются в Зеленском и "Слуге народа" в том числе и из-за исключения Дубинского из партии.

Солонтай о последствиях исключения Дубинского из партии: смотрите видео 24 канала

Исключение Дубинского со "Слуги народа": коротко