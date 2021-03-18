Дубинский озвучил "сенсацию" об Арахамии: тот назвал его "брошенной невестой"
Скандальный нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис Президента причастен к утечке разговора Порошенко и Байдена. В частности – обвинил Давида Арахамию в "заметания следов". Тот в ответ назвал политика "брошенной невестой".
Источник:ютуб-канал Александра Дубинского
Дубинский утверждает, что якобы его участие в создании следственной комиссии Рады относительно "пленок Деркача", а также в пресс-конференции, где они были опубликованы, требовали в офисе Зеленского.
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"Так вот, специально для аферистов и мошенников с Банковой. Напоминаю, я тогда отказался. И создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии", – отметил Дубинский.
И заверил, что не причастен к публикации и тиражированию "пленок Деркача". Политик также пообещал разоблачить людей, которые с ними связаны. Он намерен сделать это уже в четверг, 18 марта.
Скандальный депутат также назвал Арахамию "обоссаной крысой". Он заявил о "сенсационном разоблачении" – мол, тот пытается замести свои следы причастности к делу Петра Порошенко и Джо Байдена.
Как отреагировал Арахамия
В комментарии для УП Арахамия отреагировал на обвинения со стороны Дубинского. По его мнению, такие высказывания бывшего однопартийца связаны с весенней депрессией и тяжелым периодом в жизни.
Дубинский ведет себя как брошенная невеста. Обвиняет всех во всем, оскорбляет, роется в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало и осознать свои ошибки,
– подчеркнул "слуга народа".
"Относительно "пленок Деркача" – никто не скажет о причинах и источниках их происхождения лучше, чем спецслужбы США. Все остальное – лишь домыслы "мамкиных расследователей", – подытожил Арахамия.
Что известно о "пленках Деркача": основное
- В мае 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии Джо Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко.
- Разговоры якобы касались дела компании Burisma, в которой работал Хантер, сын Байдена. Следователи проводят экспертизу относительно достоверности этих записей.
- А осенью 2019 года Дубинский вместе с Деркачем провели совместную пресс-конференцию. Там обсуждали возможную международную коррупцию с участием американцев и украинцев.
- В 2021 году Штаты ввели санкции против окружения Деркача. Все из-за вмешательства в выборы президента США. Под ограничения попал и Александр Дубинский.
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