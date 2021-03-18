Скандальный нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис Президента причастен к утечке разговора Порошенко и Байдена. В частности – обвинил Давида Арахамию в "заметания следов". Тот в ответ назвал политика "брошенной невестой".

Дубинский утверждает, что якобы его участие в создании следственной комиссии Рады относительно "пленок Деркача", а также в пресс-конференции, где они были опубликованы, требовали в офисе Зеленского.

Читайте также Ваше президентское величество, – Дубинский написал открытое письмо Зеленскому

"Так вот, специально для аферистов и мошенников с Банковой. Напоминаю, я тогда отказался. И создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии", – отметил Дубинский.

И заверил, что не причастен к публикации и тиражированию "пленок Деркача". Политик также пообещал разоблачить людей, которые с ними связаны. Он намерен сделать это уже в четверг, 18 марта.

Скандальный депутат также назвал Арахамию "обоссаной крысой". Он заявил о "сенсационном разоблачении" – мол, тот пытается замести свои следы причастности к делу Петра Порошенко и Джо Байдена.

Как отреагировал Арахамия

В комментарии для УП Арахамия отреагировал на обвинения со стороны Дубинского. По его мнению, такие высказывания бывшего однопартийца связаны с весенней депрессией и тяжелым периодом в жизни.

Дубинский ведет себя как брошенная невеста. Обвиняет всех во всем, оскорбляет, роется в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало и осознать свои ошибки,

– подчеркнул "слуга народа".

"Относительно "пленок Деркача" – никто не скажет о причинах и источниках их происхождения лучше, чем спецслужбы США. Все остальное – лишь домыслы "мамкиных расследователей", – подытожил Арахамия.

Что известно о "пленках Деркача": основное