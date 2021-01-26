Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому по итогам заседания фракции 25 января. Депутат хочет лично, без посредников, встретиться с главой государства.

Источник: ютуб-канал DubinskyPro

Дубинский заявил, что планирует донести президенту свои аргументы и еще раз доказать, что готов бороться именно за него.

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Дубинский в очередной раз подчеркнул, что не собирается выходить из фракции

"Именно этим я занимаюсь, и поэтому никакого добровольного решения по выходу из фракции, куда меня делегировал народ, не будет", – отметил он.

Впрочем, нардеп отметил, если "Слуга народа" примет решение о его исключении, то именно это и приведет фракцию к развалу.

Потому что все прекрасно понимают, проблема "Слуги народа" – это не Дубинский. Проблема, что решения, которые она принимает, не соответствуют ожиданиям наших избирателей,

– рассказал Дубинский.

Обращение Дубинского к президенту Украины: видео

Почему Дубинского могут исключить из фракции

11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Их подозревают в работе на Россию.

Такие ограничения сам парламентарий назвал результатом очередных грязных провокаций и требовал созвать из-за этого заседание фракции.

Кроме этого, депутат заявил, что не намерен выходить из фракции из-за введенных санкций.

По информации СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции. Однако депутат отказался выполнять просьбу главы государства.



Санкции США против украинцев / инфографика 24 канала