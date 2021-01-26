Дубинский обратился к Зеленскому и попросил о личной встрече: видео
Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский записал видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому по итогам заседания фракции 25 января. Депутат хочет лично, без посредников, встретиться с главой государства.
Источник: ютуб-канал DubinskyPro
Дубинский заявил, что планирует донести президенту свои аргументы и еще раз доказать, что готов бороться именно за него.
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Дубинский в очередной раз подчеркнул, что не собирается выходить из фракции
"Именно этим я занимаюсь, и поэтому никакого добровольного решения по выходу из фракции, куда меня делегировал народ, не будет", – отметил он.
Впрочем, нардеп отметил, если "Слуга народа" примет решение о его исключении, то именно это и приведет фракцию к развалу.
Потому что все прекрасно понимают, проблема "Слуги народа" – это не Дубинский. Проблема, что решения, которые она принимает, не соответствуют ожиданиям наших избирателей,
– рассказал Дубинский.
Обращение Дубинского к президенту Украины: видео
Почему Дубинского могут исключить из фракции
- 11 января 2021 года Министерство финансов США внесло народного депутата Украины от "Слуги народа" Александра Дубинского и 6 украинских граждан в перечень лиц и компаний, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Их подозревают в работе на Россию.
- Такие ограничения сам парламентарий назвал результатом очередных грязных провокаций и требовал созвать из-за этого заседание фракции.
- Кроме этого, депутат заявил, что не намерен выходить из фракции из-за введенных санкций.
- По информации СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции. Однако депутат отказался выполнять просьбу главы государства.
Санкции США против украинцев / инфографика 24 канала
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