Нардеп Александр Дубинский заявил, что введенные против него американские санкции являются безосновательными. Именно поэтому он отказал президенту Владимиру Зеленскому в просьбе выйти из фракции "Слуга народа".

Источник: "Право на владу" на 1+1

Украинские активисты ввели официальных лиц США в заблуждение. Об этом 28 января заявил Дубинский.

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Почему Дубинский не внял Зеленскому

Я сказал президенту, что не собираюсь никуда уходить. Против меня задействованы манипулятивные и фейковые доносы, которые стали основанием для введения санкций. Я с этими санкциями проживу,

– подчеркнул нардеп.

Он добавил: "Ограничения в любом случае, в результате моей юридической работы, снимут, ведь под ними нет фундамента".

Кроме того, Дубинский в очередной раз отметил, что в окружении президента есть люди, которые вводят его в заблуждение. Нардеп также традиционно обвинил во всем Центр противодействия коррупции.

По словам Дубинского, санкции ввели именно против него, потому что он один из немногих депутатов "Слуги народа", который говорит, что "активисты-аферисты разрушили Украинское государство и приводят к тому, что мы теряем свой суверенитет".

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