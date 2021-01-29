Дубинский объяснил, почему не послушал Зеленского и не вышел из фракции
Нардеп Александр Дубинский заявил, что введенные против него американские санкции являются безосновательными. Именно поэтому он отказал президенту Владимиру Зеленскому в просьбе выйти из фракции "Слуга народа".
Источник: "Право на владу" на 1+1
Украинские активисты ввели официальных лиц США в заблуждение. Об этом 28 января заявил Дубинский.
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Почему Дубинский не внял Зеленскому
Я сказал президенту, что не собираюсь никуда уходить. Против меня задействованы манипулятивные и фейковые доносы, которые стали основанием для введения санкций. Я с этими санкциями проживу,
– подчеркнул нардеп.
Он добавил: "Ограничения в любом случае, в результате моей юридической работы, снимут, ведь под ними нет фундамента".
Кроме того, Дубинский в очередной раз отметил, что в окружении президента есть люди, которые вводят его в заблуждение. Нардеп также традиционно обвинил во всем Центр противодействия коррупции.
По словам Дубинского, санкции ввели именно против него, потому что он один из немногих депутатов "Слуги народа", который говорит, что "активисты-аферисты разрушили Украинское государство и приводят к тому, что мы теряем свой суверенитет".
Скандал вокруг Дубинского: главное
- 11 января против Дубинского и еще нескольких украинцев США ввели санкции. Их обвинили во вмешательстве в выборы американского президента.
- По данным СМИ, Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции "Слуга народа". Однако тот не послушал и заявил, что из фракции не уйдет, потому что он ни в чем не виноват.
- В ЦПК говорят, что Офис генпрокурора открыл 2 уголовных производства против Дубинского. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем.
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