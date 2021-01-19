Офис генерального прокурора возбудил дела против нардепа от "Слуги народ" Александра Дубинского. Речь идет об уголовном производстве по 2 статьям.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице организации.

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По каким статьям возбудили дела

Уклонение от уплаты налогов

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Если вину политика докажут, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. В то же время у него могут конфисковать имущество. Также Дубинского могут лишить права заниматься политической деятельностью сроком до 2 лет.

О каких делах может идти речь

В 2019 году, когда Дубинский стал нардепом, он отказался обнародовать свою декларацию. Говорил, что сделает это через полгода.

Впоследствии журналисты-расследователи проекта "Наши деньги" выяснили, что семья нардепа (он, жена и мать) тогда владела 24 квартирами и 17 автомобилями. В то же время у матери до 2016 года единственным официальным источником дохода была пенсия. А значительная часть собственности в столице у матери появилась в год выборов – в 2019 году.

Сам Дубинский эту информацию не опроверг, а лишь отметил, что все имущество было приобретено еще до депутатства.

В мае 2020 года политик наконец опубликовал декларацию. В ней он указал лишь 1 квартиру в Киеве на 149,3 квадрата. По его словам, он прекратил владеть или пользоваться 3 квартирами и долей в еще одной. В то же время СМИ сообщали, что нардеп переписывает недвижимость на мать .

. Также в декларации указаны 10 земельных участков, но только некоторые из них совпадают по адресу, площадью или стоимости. Кроме того, к концу 2019 года он избавился от 4 машин. Как писали СМИ – тоже переписал на маму .

. Еще одну огласку получило дело о получении румынского гражданства. Правда, чтобы легче было его получить, он за деньги искал румынские корни.

Кто такой Александр Дубинский, скандалы с его участием, что известно о состоянии – читайте по этой ссылке.



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