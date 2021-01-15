Дубинский требует созвать заседание фракции "Слуги народа" из-за введенных против него санкций
Минфин США ввел персональные санкции против Александра Дубинского, нардепа от "Слуги народа". Такие ограничения сам парламентарий называет результатом очередных грязных провокаций и требует созвать из-за этого заседание фракции.
Дубинский написал письмо Корниенко и Арахамии
Письмо с таким требованием Дубинский написал главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и председателю партии Александру Корниенко. Текст обращения обнародовал нардеп от президентской политсилы Александр Качура в телеграм.
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Против меня была совершена очередная грязная провокация со стороны моих нечистоплотных оппонентов, выполняя грязный заказ и используя аморальные и преступные методы, написали заведомо лживый донос на меня в государственные учреждения Соединенных Штатов,
– написал в письме Дубинский.
Скандальный нардеп убежден, что введение против него санкций используют, как метод шантажа против парламентского большинства и президента Украины. Дубинский требует сообщить о своей просьбе всех нардепов и спикера Дмитрия Разумкова.
Письмо Дубинский адресовал Арахамии и Корниенко / Фото Александра Качуры
Что говорят о ситуации с Дубинским в "Слуге народа"
Отметим, что официальной позиции по санкциям против Дубинского в "Слуге народа" пока не обнародовали. Однако, например, нардеп от политсилы Евгения Кравчук отметила, что часто действия и высказывания Дубинского не совпадали с позицией партии.
У президента Зеленского вообще заявили, что на введение санкций не будут реагировать. По мнению советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, это скорее прерогатива руководства фракции, чем главы государства.
Главное о введении санкций против Александра Дубинского
- Минфин США 11 января ввел санкции против окружения нардепа Андрея Деркача. В санкционный перечень попал Александр Дубинский и экс-нардеп Александр Онищенко.
- В перечне – несколько украинских информационных ресурсов.
- Ограничения ввели из-за вмешательства в выборы в США.
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