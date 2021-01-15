Минфин США ввел персональные санкции против Александра Дубинского, нардепа от "Слуги народа". Такие ограничения сам парламентарий называет результатом очередных грязных провокаций и требует созвать из-за этого заседание фракции.

Дубинский написал письмо Корниенко и Арахамии

Письмо с таким требованием Дубинский написал главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и председателю партии Александру Корниенко. Текст обращения обнародовал нардеп от президентской политсилы Александр Качура в телеграм.

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Против меня была совершена очередная грязная провокация со стороны моих нечистоплотных оппонентов, выполняя грязный заказ и используя аморальные и преступные методы, написали заведомо лживый донос на меня в государственные учреждения Соединенных Штатов,

– написал в письме Дубинский.

Скандальный нардеп убежден, что введение против него санкций используют, как метод шантажа против парламентского большинства и президента Украины. Дубинский требует сообщить о своей просьбе всех нардепов и спикера Дмитрия Разумкова.



Письмо Дубинский адресовал Арахамии и Корниенко / Фото Александра Качуры

Что говорят о ситуации с Дубинским в "Слуге народа"

Отметим, что официальной позиции по санкциям против Дубинского в "Слуге народа" пока не обнародовали. Однако, например, нардеп от политсилы Евгения Кравчук отметила, что часто действия и высказывания Дубинского не совпадали с позицией партии.

У президента Зеленского вообще заявили, что на введение санкций не будут реагировать. По мнению советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, это скорее прерогатива руководства фракции, чем главы государства.

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