Водитель газовоза в Житомире не справился с управлением, столкнулся с троллейбусной электроопорой и перевернулся. Из-за аварии правоохранители эвакуировали жителей 2 близлежащих жилых домов.

ДТП с газовозом в Житомире: детали

Инцидент произошел в 26 декабря, в 13:58 в Житомире, на улице Чудновской. Об этом в фейсбуке сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Водитель газовоза не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусной электроопорой. В результате этого машина перевернулась на бок.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Цистерна тоже не повреждена.

Местных жителей эвакуировали

Правоохранители перекрыли движение на дороге. Кроме того, эвакуировали 12 жителей из двух близлежащих жилых домов.

Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлекали 12 спасателей и 3 единицы техники.



В Житомире в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом / Фото ГСЧС

ДТП произошло на улице Чудновской: смотрите карту