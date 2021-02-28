Столкнулись автомобили: в ДТП в Запорожской области погибли люди
В Мелитопольском районе Запорожской области вечером 27 февраля произошло смертельное ДТП. Вследствие него 2 мужчин погибли и 2 – пострадали.
Источник:полиция Запорожья
Детали ДТП
Инцидент произошел около 20:00 на автодороге Харьков – Симферополь.
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Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении поселка Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Tundra.
Что известно о пострадавших
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Audi А6 погибли на месте происшествия. Ими оказались мужчины в возрасте 47 и 46 лет из Акимовки.
Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя в возрасте 52 и 54 года, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их отвезли в местную больницу.
В Запорожской области в ДТП погибли 2 человека
Правоохранители уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и начали досудебное заседание.
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