Утром 10 февраля в Винницкой области произошло массовое ДТП с участием 7 авто. Одними из участников аварии стали международный пассажирский автобус и фура, перевозившая фрукты.

ДТП произошло утром, около 8 часов, возле села Лукашевка Литинского района Винничччини. Это международная трасса государственного значения М12.

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В дорожно-транспортное происшествии попали:

пассажирский автобус международного сообщения,

четыре грузовика,

две легковушки.

С одного из грузовиков, попавших в аварию, высыпались килограммы лимонов.



Дорогу покрыли лимоны / Скриншот с видео

Из-за чего произошло такое массовое столкновение, информации пока нет. В результате аварии никто не пострадал.

Где расположена Лукашевка: смотрите карту

ДТП в Винницкой области при участии 4 грузовиков, автобуса и 2 легковых: видео с места происшествия