На Винничине трассу засыпало лимонами: столкнулись 4 грузовика, 2 легковушки и автобус – видео
Утром 10 февраля в Винницкой области произошло массовое ДТП с участием 7 авто. Одними из участников аварии стали международный пассажирский автобус и фура, перевозившая фрукты.
Источник:Полиция Винницкой области
ДТП произошло утром, около 8 часов, возле села Лукашевка Литинского района Винничччини. Это международная трасса государственного значения М12.
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В дорожно-транспортное происшествии попали:
- пассажирский автобус международного сообщения,
- четыре грузовика,
- две легковушки.
С одного из грузовиков, попавших в аварию, высыпались килограммы лимонов.
Дорогу покрыли лимоны / Скриншот с видео
Из-за чего произошло такое массовое столкновение, информации пока нет. В результате аварии никто не пострадал.
Где расположена Лукашевка: смотрите карту
ДТП в Винницкой области при участии 4 грузовиков, автобуса и 2 легковых: видео с места происшествия
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