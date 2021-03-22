На месте смертельного ДТП с украинцами в Польше установят знак об опасности
В Польше на месте, где произошло смертельное ДТП с украинскими пассажирами, установят предупредительный знак об аварийно-опасном участке. По данным местных властей, состояние автомагистрали и дорожных знаков там не вызывает предостережений.
Источник:Укринформ
Воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт сообщила, что после второй подряд ДТП с украинскими автобусами на автомагистрали стоит обратить внимание на ее безопасность. Она отметила, что службы, отвечающие за состояние этого участка, уже провели там проверку.
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В частности, Ленярт проконсультировалась по этому поводу с министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком и руководством GDDKiA.
После первой катастрофы с автобусом 2 недели назад, GDDKiA вместе с полицией провела проверку в этом месте. Они определили, что правильность дорожных обозначений не вызывает никаких сомнений,
– заявила Ленярт.
Когда установят дорожный знак
Представитель GDDKiA Мариуш Блискал сообщил, что после первой аварии, которая произошла 6 марта, поврежденные элементы инфраструктуры уже полностью восстановили. Однако предупредительный знак на этом участке установят в ближайшее время.
"На этой неделе подготовят проект организации движения и в течение недели этот знак установят", – отметил Блискал.
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ДТП с украинцами в Польше: что известно
- В Польше 22 марта 2021 года автобус с украинскими пассажирами попал в ДТП. В автобусе было всего 10 человек. В результате аварии 1 человек погиб, 5 – в больнице.
- Правоохранители сообщили, что водитель транспорта был трезв. Его напарник погиб.
- Известно, что водители автобуса оказались отцом и сыном.
- Стоит заметить, что инцидент произошел недалеко от места, где 6 марта разбился украинский автобус Познань – Херсон.
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