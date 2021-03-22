В Польше на месте, где произошло смертельное ДТП с украинскими пассажирами, установят предупредительный знак об аварийно-опасном участке. По данным местных властей, состояние автомагистрали и дорожных знаков там не вызывает предостережений.

Воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт сообщила, что после второй подряд ДТП с украинскими автобусами на автомагистрали стоит обратить внимание на ее безопасность. Она отметила, что службы, отвечающие за состояние этого участка, уже провели там проверку.

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В частности, Ленярт проконсультировалась по этому поводу с министром инфраструктуры Анджеем Адамчиком и руководством GDDKiA.

После первой катастрофы с автобусом 2 недели назад, GDDKiA вместе с полицией провела проверку в этом месте. Они определили, что правильность дорожных обозначений не вызывает никаких сомнений,

– заявила Ленярт.

Справка. В ночь на 6 марта 2021 года вблизи польского города Кошице в ДТП попал рейсовый автобус Познань – Херсон. Тогда в салоне находились 57 украинцев. В результате аварии 5 из них умерли.

Когда установят дорожный знак

Представитель GDDKiA Мариуш Блискал сообщил, что после первой аварии, которая произошла 6 марта, поврежденные элементы инфраструктуры уже полностью восстановили. Однако предупредительный знак на этом участке установят в ближайшее время.

"На этой неделе подготовят проект организации движения и в течение недели этот знак установят", – отметил Блискал.

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