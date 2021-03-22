Автобусом управляли отец и сын: СМИ получили новые подробности о ДТП в Польше
Украинский рейсовый автобус попал в аварию в Польше: один человек погиб. В салоне находились только 10 человек, двое из которых водители.
Источник:ТСН
Водители автобуса оказались родней: отцом и сыном. Первый из них от полученных травм погиб на месте.
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Как утверждает полиция, сын, которому 22 года, был трезв. Он выжил хотя передняя часть автобуса была сильно деформирована от столкновения с ограждением.
На месте трагедии погиб второй водитель – его отец.
Что известно о пострадавших
В аварии пострадали пять человек. Все они в больницах.
- 74-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии. Ее планируют перевезти из Перемышля в Жешув, чтобы сделать операцию.
- У 55-летней женщины – поломанные конечности.
- У 22-летнего водителя автобуса, который находился за рулем, ушиб головы.
По словам консула Украины в Люблине Василия Павлюка, информация о состоянии еще 2 пострадавших уточняется. Пока неизвестно, из каких они городов Украины.
А для тех, кто не пострадал в аварии – четырех пассажиров – пока решают вопрос с перевозкой. Они из Черновицкой и Ивано-Франковской областей, пишет "Молодой Буковинец".
Двое из Черновцов, двое из Франковска – это четыре человека, которых мы отправляем в Украину. Они немного побиты, но их жизни ничего не угрожает,
– сказал Павлюк.
Отец погиб на месте / Фото Укртрансбезпекы
Смертельное ДТП в Польше: главное
- Ночью 22 марта автобус Вроцлав – Черновцы попал в аварию.
- Он влетел в отбойник, перевернулся и упал в кювет.
- В автобусе было всего 10 человек: 2 водителя и 8 пассажиров. Все – украинцы.
- Водитель транспортного средства был трезв. А вот его напарник погиб.
- В начале марта почти на том же месте произошла другая авария с украинцами. Тогда погибли 5 человек, а более 20 попали в больницу.
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