Украинский рейсовый автобус попал в аварию в Польше: один человек погиб. В салоне находились только 10 человек, двое из которых водители.

Водители автобуса оказались родней: отцом и сыном. Первый из них от полученных травм погиб на месте.

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Как утверждает полиция, сын, которому 22 года, был трезв. Он выжил хотя передняя часть автобуса была сильно деформирована от столкновения с ограждением.

На месте трагедии погиб второй водитель – его отец.

Что известно о пострадавших

В аварии пострадали пять человек. Все они в больницах.

74-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии. Ее планируют перевезти из Перемышля в Жешув, чтобы сделать операцию.

У 55-летней женщины – поломанные конечности.

У 22-летнего водителя автобуса, который находился за рулем, ушиб головы.

По словам консула Украины в Люблине Василия Павлюка, информация о состоянии еще 2 пострадавших уточняется. Пока неизвестно, из каких они городов Украины.

А для тех, кто не пострадал в аварии – четырех пассажиров – пока решают вопрос с перевозкой. Они из Черновицкой и Ивано-Франковской областей, пишет "Молодой Буковинец".

Двое из Черновцов, двое из Франковска – это четыре человека, которых мы отправляем в Украину. Они немного побиты, но их жизни ничего не угрожает,

– сказал Павлюк.



Отец погиб на месте / Фото Укртрансбезпекы

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